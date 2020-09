Acapulco Shore 7: Fernanda rompe el silencio después de su salida de la casa y esto es lo que piensa de Jawy y Mane

En el último capítulo de Acapulco Shore 7, los integrantes de la casa por fin pudieron “correr” a Fernanda a quien querían expulsar tan solo unos días después de su llegada al polémico reality show.

Y es que Fer Moreno fue la que inició el problema entre Diana Chiquete e Isabel quienes terminaron en el piso y muy golpeadas, sin embargo, la acción que llevaría a su expulsión fue cuando Fernanda decidió vaciar una cerveza a Isa mientras ella estaba en el suelo tratando de defenderse.

Potro, amigo de Isa vió esta acción y fue a contarlo a todos los demás integrantes quienes se consideran más que amigos, una familia, y esto fue lo que los hizo enojar pues aseguran que Fernanda los traicionó ya que adentro todos se cuidan entre todos.

Esto orilló a que Jawy le dijera que junto con Diana Chiquete quien solo es una invitada se iban de la casa por lo que la llevó a su recámara para que preparara las maletas y se fuera.

Mane por su parte no se quedó con las ganas de correrla muy a su manera y con un chasquido de dedos, por lo que Fer no tuvo más opción que irse a tan solo unas horas de que terminaran las vacaciones.

Aunque ya pasaron varios meses desde que se grabaron las vacaciones en Mazatlán, Fernanda estuvo como invitada en Estudio Shore para platicar sobre lo que piensan del último capítulo, ahí fue cuestionada sobre qué es lo que piensa de Mane y Jawy, integrantes que desde un principio buscaron sacarla de las vacaciones.

“Yo con Jawy no tengo ningún p*do, con Mane tampoco pero no creo que pudiera acercarme por que la neta la vieja me intimida un poco….con Mane no me meto” dijo Fernanda