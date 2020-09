Acapulco Shore 7, capítulo FINAL:¿Karime y Potro terminaron en el despacho? Esto fue todo lo que pasó

Este martes 29 de septiembre se vivió el capítulo final de la séptima temporada de Acapulco Shore la cual estuvo llena de peleas, fiestas, sensualidad, romances y lágrimas, por lo que en el último episodio no podía faltar una mezcla de todo esto.

Las vacaciones en Mazatlán se terminaron y los shores se despidieron muy emotivamente con fotografías y una romántica ceremonia en la que no faltaron las lágrimas y los buenos deseos.

Como ya es costumbre siempre antes de terminar las vacaciones los shores se reúnen en la playa pero esta vez no hicieron fogatas, sino que hicieron un ensayo de lo que podría ser la boda de Mane y Jawy.

Inició con peleas

Aunque el episodio final de Acapulco Shore inició con la continuación de la pelea entre Isa y Diana Chiquete esto fue lo que le puso el “sabor” al capítulo pues mientras ambas mujeres se peleaban, Fernanda aprovechó para vaciar una cerveza a la amiga de potro que se encontraba en el piso, pero no contó con que Caballero la iba a ver y la delataría con los demás integrantes.

Al saber que Fernanda actuó a traición y no lo hizo de frente, todos los integrantes de la casa o la gran mayoría no tuvieron más reparo que en correrla de la casa sin esperar a que llegara el último día de vacaciones, los integrantes de Acapulco Shore ya no querían tener cerca a Fernanda pues aseguran nunca fue parte de la familia pues le dieron una oportunidad y ella simplemente no quiso.

¡AY DIO MÍO! uD83DuDE31 Alguien SEPÁRELAS que esto se está saliendo del control ¡HAGAN ALGO! #MTVAcaShore pic.twitter.com/WRWF7vJ52o — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) September 30, 2020

El momento divertido de la noche

Luego de la gran pelea entre Diana e Isa, la amiga de Potro ya no podía más con la borrachera que se cargaba por lo que se fue a acostar, pero Chile y Karime la sorprendieron en la cama pues querían hacer un trío con ella pero simplemente Isabel nunca se despertó.

Qué Baaaaarbie dijo Ken uD83EuDD2D ¿CÓMO QUE ISA SE HIZO PIPÍ? uD83DuDCA6 #MTVAcaShore pic.twitter.com/Lpny3w9WRr — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) September 30, 2020

Al querer destaparla, Karime se dio cuenta que Isa se había hecho pipí en la cama en la que todos duermen, situación que le contó a todos los integrantes.

Ante esto, Jawy la despertó para que se fuera a bañar, pero Isa dejó tirado el traje que tenía y que llenó de pipí en la recamara, mismo que los hombres de la casa utilizaron para estar jugando y utilizarlo como “papa caliente”.

No sabíamos que una meada iba a generar tanto desmadre en la casa uD83DuDC40 #MTVAcaShore pic.twitter.com/iQBnOp2MGO — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) September 30, 2020

La sorpresa de Mane a Jawy

Aunque esta sorpresa estuvo a punto de separarlos, pues Jawy se enojó con Mane por estar tan sospechosa y no prestarle mucha atención, la sorpresa de la también cantante se llevó a cabo sin ningún tipo de contratiempo pues la pareja pudo solucionar sus problemas momentos antes de la ceremonia.

Necesitamos que dejen de pelear antes de la ceremonia, GRACIAS #MTVAcaShore pic.twitter.com/tIytlm7daT — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) September 30, 2020

Enfundada en un atuendo blanco que le hicieron resaltar todos sus atributos, Manelyk llegó a la pequeña carpa que estaba instalada en la playa de Sinaloa, ahí ya la estaba esperando Jawy en compañía de todos sus amigos.

Ya todos reunidos, Mane y Jawy se dijeron sus votos de amor y se prometieron que estarían juntos para siempre, mientras que los demás shores hacían el intento por no llorar, algunos de ellos les dedicaron unas sinceras palabras en las que les desearon todo el amor y felicidad del mundo.

El adiós

Como ya es tradición al despedirse de la casa en la que vivieron estas vacaciones, los shores hacen alguna dinámica, en esta ocasión Tadeo tomó muchas fotografías durante todas las vacaciones, mismas que colgaron en un tendedero y que cada integrante del reality show más polémico de la televisión debía tomar una de éstas imágenes y decir por qué se la llevarían.

Aquí Potro y Karime no pudieron ocultar más el amor que siente el uno por el otro y cada uno tomó una fotografía en la que aparecen juntos pues aseguraron que “El Dúo Braguish” como se autodenominan, siempre estarán juntos pues se “aman” demasiado.

Vaya que a La Matrioshka le valió verga TODAS las vacaciones uD83DuDD25 Gracias por TANTO #MTVAcaShore pic.twitter.com/RRknmrQhvx — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) September 30, 2020

Karime y Potro al despacho

Ya en la puerta y con las maletas hechas, uno a uno de los integrantes de Acapulco Shore se fueron yendo de la casa, sin embargo, Potro aseguró haber “olvidado” algo en el despacho, esto fue aprovechado por Karime para alcanzarlo en aquella habitación.

Y aunque no se revelaron más imágenes, fanáticos y seguidores del “Duo Braguish” esperan que Karime haya perdido de nuevo su virginidad con el también exparticipante de Guerreros 2020.

Aunque esto sería prácticamente imposible pues en esos momentos Potro sostenía una relación amorosa con la actriz y conductora Michelle Vieth.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

