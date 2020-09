Acapulco Shore: Hoy es la GRAN FINAL; ésta integrante se va de la casa

Acapulco Shore sin duda alguna se ha posicionado como uno de los realities shows más queridos por los televidentes, que pese a toda la polémica que genera los fanáticos más fieles a este proyecto acompañan semana a semana a todos los shores en sus nuevas aventuras, sin embargo, esta escandalosa temporada está por terminar.

Tal y como lo lees, este martes 29 de septiembre “Acapulco Shore 7: Carnaval toda la vida” llega a su final, aunque esta temporada fue alargada debido al éxito que tuvo, tarde o temprano tenía que terminar y qué mejor hacerlo con la unión de los integrantes más queridos y odiados de este reality show.

No estarán todos los integrantes en el final

Sin embargo, en el capítulo final no estarán presentes todos los integrantes originales de esta temporada pues como ya sabemos dos mujeres del reality tuvieron que irse por cuestiones personales.

Aunque se ha rumorado en redes sociales que no solo serán dos mujeres las que ya no estarán sino tres.

Y es que casi a la mitad de la temporada Dania Mendez decidió irse de la casa, aunque ella argumentó que se iba de gira con su novio, lo cual fue cierto, se sabe que su decisión estuvo influida por los problemas y peleas que tuvo con Manelyk y Jawy.

Mientras que Nacha en el capítulo 16 se despidió de sus nuevos amigos mexicanos pues recibió la noticia de que su padre estaba delicado de salud, por lo que decidió dejar la casa e irse con su familia para estar cerca de su papá.

La tercera mujer que muy probablemente no llegue al capítulo final es Fernanda y es que se ha filtrado en redes sociales que luego de la pelea que hubo entre Isa y Diana Chiquete (misma en la que influyó Fernanda), algo pasa que la nueva integrante de este reality show toma la decisión de irse de la casa.

Aunque aún no se conocen los motivos que la orillaron a tomar esta decisión, en el adelanto se ve a Rocío tratando de convencer a Fernanda de no irse, pero ésta no le hace caso.

¿Qué pasó en el capítulo 16?

El momento que muchos fanáticos estaban esperando, es saber por qué Isa y Daniela se agarraron a golpes y es que el alcohol, los celos y los comentarios machistas de Chile no fueron una buena combinación pues la mezcla de estos hicieron que la poca paciencia de estas mujeres terminará.

Y aunque no se vio la pelea completa, será hasta el episodio final que podamos ver cómo es que terminó esta situación.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

bmz