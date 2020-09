Acapulco Shore 7: “Le azoté la cabeza en el piso” Diana Chiquete da detalles de su pelea con Isa

Durante el penúltimo capítulo de Acapulco Shore 7 se vivió una de las peleas más esperadas por los fanáticos de este polémico reality show, y es que el encontronazo ya llevaba varias semanas apareciendo en los adelantos de cada capítulo, sin embargo, no se apreciaba bien quienes eran las protagonistas de dicha pelea.

El día de saber quiénes y por qué peleaban llegó y se descubrió en el penúltimo capítulo de la séptima temporada de Acapulco Shore, las involucradas fueron nada más y nada menos que dos invitadas de esta edición se trató de Isa quien es amiga de Potro y de Diana Chiquete originaria de Mazatlán y quien apareció en diversas ocasiones en estos capítulos.

Acapulco Shore 7, para que no lo extrañes este 15 de septiembre estas son las MEJORES PELEAS

Pese a que en el capítulo pasado de Acapulco Shore 7 se pudo ver cómo comenzó la pelea entre Isa y Diana, aún no se ha visto el desenlace de esta, sin embargo, Diana Chiquete brincó una entrevista al canal de Youtube “Vaya Vaya TV” en donde reveló algunos detalles sobre aquel encontronazo.

Durante su entrevista con Ricardo Escareño para Vaya Vaya, la sinaloense relató cómo comenzó la pelea con la amiga de Potro, pues Diana revela que fue Isa la que inició todo el problema al comenzar a insultarla.

Tras los insultos, Diana ya no aguantó más y se defendió al lanzarle un poco de la bebida que estaba tomando, y fue ahí cuando Isa se le fue a los golpes, pero no contaba con la preparación física de Chiquete quien al sentir a la amiga de Potro cerca, le volteó la jugada haciendo que ésta terminara en el suelo y recibiera fuertes golpes.

“Le azoté la cabeza en el suelo, terminamos de pelear, pasó lo que tenía que pasar y a los días yo me sentí tan mal por ese golpe, y no es que me esté haciendo la mustia, sino que es un golpe en la cabeza obviamente la puedes dañar” dijo Diana