Angélica Rivera: De la política y la actuación ya no queda nada, ahora es maestra de manejo

Luego de que se confirmara su regreso a las telenovelas mexicanas, Angelica Rivera sigue sin dar una declaración al respecto, sin embargo, ha sabido aprovechar muy bien este tiempo de cuarentena pues la actriz , ahora es maestra.

Sí, tal y como lo acabas de leer, la exprimera Dama de México, dejó la política y la televisión, para ser la maestra de su hija menor pues, le está enseñando a manejar, y así lo compartió la joven en sus redes sociales.

Y es que bien dicen que las mamás son “todologas” pues pueden ser las mejores cocineras, costureras, enfermeras y actualmente también maestras y todo por darles lo mejor a sus hijos.

Y Rivera, además de ser una gran actriz es una excelente mamá que siempre está al pendiente de sus bellas hijas es por eso que ahora es ella la encargada de que su hija menor Fernanda sea una excelente conductora.

Fue por medio de las historias de Instagram de la pequeña Fernanda que nos pudimos enterar que su mamá es la encargada de darle las lecciones de manejo.

Luego de esto, Rivera pide a su hija que se concentre, sin embargo, la joven no puede hacerlo debido a los nervios que tiene ya que dice que los autos que circulan cerca de ella lo hacen muy rápido.

Otra de las cosas que la exesposa de Enrique Peña Nieto enseñó a su hija es a no utilizar el celular en una gasolinería pues esto le podría causar una multa.

"Como ven, yo no sabía que no se puede usar un celular cerca de una gas, mi mamá me lo dijo, pero no le creí y no pasó nada", expresa Fernanda