Sin millones, lujos y ojos verdes se liga en “Manual para galanes”

A través de la comedia, “Manual para galanes” rompe con el cliché del galán millonario, guapo, “güerito” y musculoso, para mostrar la diversidad de físico que hay en la sociedad y cómo todos pueden encontrar el amor de distintas maneras y sólo poniendo atención a ciertos detalles.

“Es una comedia romántica donde te identificas con cualquiera de los personajes. Hay que eliminar la idea de que sólo el prototipo del millonario puede enamorar a una persona, ya que sólo se necesita cambiar algunos aspectos o acciones, como ser más atento, detallista y caballeroso. El público debe entender que hay cosas más importantes que las apariencias”, comentó Jonathan Islas.

El actor da vida a “Kike”, un galán de barrio y norteño que también tiene su corazoncito, para dar vida a este papel, tuvo que dejarse crecer la barba, perforarse la oreja, “ponerse” tatuajes y aprender el acento, algo que la pareció sumamente divertido y lo disfrutó al máximo, porque por fin pudo dejar de lado a los villanos que le daban en las telenovelas.

Revela nuevos talentos

En la serie también participa el actor colombiano Juan David, quien mide 1.37 de altura y está agradecido de que la oportunidad de participar en este proyecto, porque le permite mostrar sus habilidades histriónicas y cómicas, ya que su pareja es una mujer despampanante, más alta que él.

“Soy una persona de talla baja y siempre me invitaban a proyectos del payasito, del bufón, de la marioneta, y aquí no. Tengo una historia, estoy en una portada, me dan la posibilidad de mostrar mi talento, virtudes y destrezas, más allá de ser una comedia, es un guion que cuenta historias reales”, detalló Juan David.

Litzy debuta en la comedia

En la serie también hay una pareja de la comunidad LGBTTI y la cantante Litzy es la que representa a una de las mujeres de esta historia. La actriz gozó la serie al máximo, porque no sólo es su primer personaje gay, también es su debut en la comedia, un género que la enamoró y que le gustaría seguir experimentando.

“Me sentí como pez en el agua, tengo un lado cómico y me gusta hacer bromas, soy como burlona en buen sentido, entonces constantemente me dice que debería ser comediante y ahora que experimenté el género es padrísimo, me sentí muy cómoda. Además, era muy cool ir a grabar, porque me la pasaba muy bien con mis compañeros, podíamos cambiar los textos e improvisar, algo que no se puede hacer en una novela”, explicó.

“Manual para galanes” ya está disponible en México a través de la plataforma de Claro Video, tiene 13 capítulos y en el elenco también participan Dolores Heredia, Armando Hernández, Martín Altomaro y Altair Jarabo.

La serie cuenta la historia de “Yahir” (Hernández), un joven que conquistó a una modelo y ahora siente que cuenta con las herramientas para lograr que cualquier hombre conquiste al amor de su vida, sin embargo, entra en aprietos cuando un alumno le presenta a su ex de la adolescencia.

Por: Patricia Villanueva

dhfm