Esta es la razón por la que Pedro Fernández luce un cambio radical en su rostro

Pedro Fernández reapareció en un video de Instagram para explicar lo ocurrido durante la entrevista con Isabel Lascurain, integrante de Pandora, video que desató un sin número de comentarios por parte de los internautas que se preguntaban la razón del cambio en el rostro del cantante.

Fue tal la sorpresa de los usuarios en redes sociales, que lo llegaron a confundir con Alfredo Palacios, también lo compararon con Luis Miguel, Camilo Sesto e incluso fue el objetivo de los memes en Twitter.

Es por eso que el interprete salió a hablar sobre la supuesta cirugía plástica a la que se sometió y de una vez y por todas dejar las cosas claras a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"Vi las notas en las que aseguraban que me veía 'rarito', lo cierto es que no me he practicado ninguna cirugía y si alguna vez llegará a hacer algo yo sería el primero en hacerlo público".