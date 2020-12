¡Impactante! Shakira muestra su sensual figura con atrevido vestuario: FOTO

No es una coincidencia que Shakira sea considerada por muchos de sus fans como una auténtica diosa, así lo ha demostrado con su talento.

La colombiana, unas de las artistas más importantes a nivel mundial, siempre da de qué hablar pero por su éxito e impresionante belleza.

Y las redes sociales, no son la excepción, cada publicación de la exitosa cantante y empresario se viraliza de inmediato.

Así ocurrió con la reciente fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en donde muestra su belleza y su impactante cuerpo.

El vestuario que porta la colombiana deja ver sus torneados glúteos que de inmediato generaron miles de reacciones.

En un día la fotografía ya rebasó las 1.8 millones de reacciones, algo impresionante.

Sin más detalle aquí te dejamos la fotografía de la colombiana, la cual fue acompañada con la frase: "So they tell me that you're looking for a girl like me...".