Paty Navidad comparte imágenes de POSADA en familia y desata polémica: VIDEO

Paty Navidad ha sido blanco de críticas en las redes sociales debido a sus polémicas declaraciones sobre la pandemia por Covid-19 y lo derivado del tema, asegurando que se trata de un plan para controlar a la población mundial. Esta vez, la actriz hizo caso omiso a las medidas sanitarias y realizó una posada en familia.

A través de su cuenta de Instagram, Paty Navidad compartió un video en el que se le puede ver celebrando en su casa junto a su familia una posada. Además, la actriz compartió un mensaje para sus seguidores en donde señala que su familia es lo más importante para ella.

En el video se puede ver a la familia de la actriz reunida en su casa, entre ellos algunos adultos mayores y niños que no portan cubrebocas. Minutos adelante se escucha que hablan de las medidas sanitarias, aunque no las llevan a cabo.

Polémicas declaraciones

Pese al incremento de hospitalizaciones y defunciones en México, la actriz no ha cambiado de parecer sobre el Covid-19 y recientemente hizo polémicas declaraciones sobre las vacunas señalando que "causan daño físico y neurológico".

Lo anterior se suma a los mensajes de la actriz sobre la pandemia que azota al mundo entero, que le han ganado criticas en las redes sociales, donde los internautas han externado su opinión al respecto.

"Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo”, respondió la actriz.