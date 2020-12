Filtran FOTO de Lucha Villa CELEBRANDO su cumpleaños 84 ¡Irreconocible!

El pasado 30 de noviembre, la famosa cantante, Lucha Villa celebró su cumpleaños número 84 por lo que las muestras de cariño y agradecimiento de sus miles de fans no se hicieron esperar.

Como sabes, la intérprete de canciones como "Ya no me interesas", "No discutamos" y "Resulta" es una de las grandes exponentes del regional mexicano por lo que la fecha de su cumpleaños no pasó desapercibida.

¿Quién es?

Lucha Villa es considerada una de las mejores cantantes nacidas en México; sin embargo, tras salir del famoso programa de televisión "Siempre en Domingo", se sometió a una cirugía que puso en peligro su vida.

Fue en el ya lejano 1997 cuando la famosa nacida en Chihuahua decidió someterse a un radical cambio de imagen y se realizó una cirugía estética; sin embargo, presentó severas complicaciones de salud, quedando en coma durante dos semanas.

Así luce...

Por medio de su cuenta de Instagram, el periodista, Juan José Origel compartió una fotografía del cumpleaños número 84 de Lucha Villa; la cantante luce bastante feliz por los pasteles que recibió.

"Ayer celebró sus 84 años la gran Lucha Villa", escribió el también colaborador del programa Hoy.