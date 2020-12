Angela Aguilar ha sido la más afectada tras la muerte de Flor Silvestre, asegura Pepe Aguilar

Casi un mes después del triste fallecimiento de su madre, la primera actriz y cantante, Flor Silvestre, Pepe Aguilar rompió el silencio y por primera vez habló sobre su madre quien falleció el pasado 25 de noviembre a los 90 años debido a causas naturales en su rancho El Soyate, en Zacatecas.

Con todo el pesar que representa esta pérdida, el artista habló de los difíciles momentos que atraviesa su familia; en una entrevista con Ventaneando, Aguilar confesó la forma en que ha logrado sobrellevar el deceso de su madre.

Asimismo el cantante mexicano reveló que su hija, Ángela Aguilar, ha sido la más afectada por la muerte de su abuela.

"No pensé que me fuera a doler tanto, te lo juro. Claro, por supuesto que sabía que duele la muerte de un padre. Mi padre murió hace 13 años, pero no, son muy diferentes, no en intensidad sino son distintas. Fue un golpe tremendo", confesó Pepe Aguilar.

Angela está triste pero estable

El artista también habló sobre el momento y la forma en la que se encuentra su hija, quien era una de las personas más cercanas a Flor Silvestre, por lo que el amor y cariño entre ambas era por demás enorme.

En ese sentido Pepe confesó: “Ella (Angela Aguilar), efectivamente, era muy cercana a mi madre y le ha pegado muy fuerte. Fue una lección tremenda, (...) para todos, para algunos más que otros y, definitivamente, para ella, fue de las que más le pegó", declaró.