Carlos Armella busca darle voz a los jóvenes con su nueva película

Cuando Carlos Armella escribió el guion de “¡Ánimo juventud!”, una cinta sobre adolescentes, las personas con las que platicó sobre el tema, aborrecían esa etapa, y si bien considera que es difícil, para él la verdadera calamidad es que la gente crezca y pierda esa inocencia, rebeldía e irreverencia por la vida.

“Los personajes vivirán algo que los haga entender el mundo de otra manera, pero salen adelante con sus alas abiertas, ilusiones y sueños a flor de piel, porque ese espíritu los ayuda a tener armas para enfrentar y exigir el mundo que quieren”, comentó el cineasta.

“¡Ánimo juventud!” cuenta la historia de “Pedro” (Iñaki Godoy), “Dulce” (Daniela Arce), “Martín” (Rodrigo Cortés) y “Daniel” (Mario Palmerin), los cuatro se sienten incomprendidos por sus padres y la sociedad. Por eso, "Pedro" crea un idioma que sólo los chicos de su edad entienden, no porque los adultos no puedan, sino porque no quieren escucharlo.

Para Armella más que hablar con los jóvenes, siente que se debe escucharlos, porque dicen que el futuro es de ellos, pero no se les da voz para ver qué o cómo lo quieren. Por eso, al crear a estos cuatro personajes, escuchó a los actores, porque aunque fue una etapa que vivió, sabe que las generaciones cambian.

“Fue esencial observarlos, escucharlos, porque los tiempos han cambiado. Sabía que no podía decirles cómo hablar o qué pensar, yo tenía mis ideas, pero tenía que integrarlos para que aportaran sus ideas a los personajes y creo que fue una retroalimentación pura”, detalló.

La música en la historia también juega un papel importante que sirve de puente para saltar de un personaje a otro, y ésta también representó un reto para el director, porque sabía que no podía poner a los grupos que él admiró en su adolescencia, pero influyó su gusto por el rock y el pop para trabajar con Carlos Mier sobre un sonido que tuviera esas referencias.

Noticias Relacionadas Cinco grandes películas de 2020 que debes ver en Netflix antes de que acabe el año

“Invitamos a artistas que tenían más resonancia en el mundo joven y que incluso sirviera como identidad de la película, hicimos colaboraciones con Israel Ramírez de Belafonte Sensacional, Madame Recamier, Dulce María y Santiago Casillas, de Little Jesus".

La película forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, para Armella es un honor formar parte de esta edición tan especial, pero lamentó que las salas no estuvieran llenas, ni se viviera el mismo fervor por ver cine mexicano, por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, agradeció compartir escena con colegas que admira y reconoce.

Por: Patricia Villanueva