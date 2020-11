Carlos Cuevas RESPONDE al perdón que le dio su hermana Aída Cuevas, asegura que NO es legítimo: VIDEO

Carlos Cuevas rompió el silencio luego de que su hermana Aída Cuevas anunciara ante los medios de comunicación que le otorgaba el perdón al respecto de la demanda que mantenía en su contra por el delito de violencia familiar.

Al respecto, el intérprete de boleros no dudó en señalar que esta acción no es legítima, pues asegura que surgió porque no pudieron encontrar nada que lo inculpara ante dicho señalamiento.

Fue durante una entrevista en exclusiva que realizó para el programa "Aquí Contigo" a través de El Heraldo Televisión, que el cantante enfatizó en que no es posible otorgar un perdón a quien no ha sido juzgado.

El perdón se le da a alguien que ya ha sido procesado y juzgado, nunca llegué a ese extremo porque no hice nada, se quedó en pruebas que no pudieron comprobar, ¿de qué me va a perdonar?, si nunca la he insultado, tan es así que no pudieron encontrar nada, bendito sea Dios", aseveró para El Heraldo TV.

¡Carlos Cuevas rompe el silencio sobre su hermana! https://t.co/ohHves1XM0 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 16, 2020

Por su parte, el conductor del matutino, Luis Magaña, cuestionó al cantante si tras esta disputa legal habrá un reencuentro familiar, a lo que Carlos Cuevas aseguró que es un panorama incierto para una reconciliación.

No sé, la verdad, es que ella según otorga un perdón pero bajita la mano me pide que no esté en su vida, llevo 5 años sin hablarle, no sé qué suceda, pero por lo pronto esa instancia ya se aclaró respecto a que no tiene ninguna prueba contra mi, la ley me da la razón porque no tengo nada que me persiga", destacó.

Al ser cuestionado sobre si él mantendrá su demanda en contra de su hermana, el cantante explicó que no tiene demandas, sólo una denuncia de hechos por lo que fue a decir al programa de Pati Chapoy, donde su hermana aseguró que él era un drogadicto, mujeriego y lo acusó por presunta violencia intrafamiliar.

Si otorgas un perdón, no sigues atacando, como se fueron a ventaneando a seguirme atacando los disque abogados y ella", refrendó.

