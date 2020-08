¿Aida Cuevas pedirá ser parte de la herencia de Juan Gabriel?

View this post on Instagram

Posted @fansaidacuevasmonterrey Seguimos a manera de homenaje a Juan Gabriel, el mejor artista que ha dado nuestro pau00eds recordu00e1ndolo a travu00e9s de la entrau00f1able amistad que tuvo con nuestra querida @aidacuevasoficial Belleza de imagen captada en el au00f1o 1982 durante la grabaciu00f3n del disco que Juan Gabriel le produjo con temas inu00e9ditos, pensado para la voz magistral que lo impactu00f3 desde que la escuchu00f3. Nos emociona ver la expresiu00f3n de gran felicidad tenu00edan los dos, el u00e9xito de ese disco es reflejo de la armonu00eda en quu00e9 se realizu00f3, platica nuestra querida Aida Cuevas Juan Gabriel era un hombre perfeccionista, que le gustaba las canciones al grabarlas fueran aprendidas de memoria, no leu00eddas, si no le gustaba algo se volvu00eda a grabar cuu00e1ntas veces fuera necesario, siendo Au00edda tan disciplinada facilitu00f3 mu00e1s el lograr un producto de excelencia, por u00e9sta razu00f3n se tardaron un au00f1o en poder terminarlo, fue a travu00e9s de la convivencia diaria que nuestra querida Au00edda pudo conocer al ser humano excepcional detru00e1s del maravilloso artista y Juan Gabriel quedu00f3 impresionado ante el innegable talento de Au00edda, pero seguramente cautivado al conocer su forma de ser. u00c9sta increu00edble fotografu00eda es un recuerdo inolvidable, tenemos certeza al verla le dibujaru00e1 una sonrisa a nuestra linda Au00edda, hermosos momentos que al pasar el tiempo se vuelven verdaderas joyas que se atesoran en el corazu00f3n. Sin duda alguna Juan Gabriel y Au00edda Cuevas tuvieron una bella amistad donde ademu00e1s de la admiraciu00f3n y gran cariu00f1o, imperu00f3 el respeto absoluto entre ellos. Dos grandes leyendas de Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd Viva Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd Viva Juan Gabriel ud83cuddf2ud83cuddfd Viva Au00edda Cuevas ud83cuddf2ud83cuddfd #AidaCuevas #JuanGabriel #amistadeseternas #OrgulloMexicano #MexicanosTalentosos #MARIACHI #Muu0301sicaMexicana #lareinadelmariachi