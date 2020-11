Ferdinando Valencia dedica su trabajo en "La Mexicana y el Güero" dedica a su fallecido hijo Dante

Pese a que el público no podrá ver sus escenas hasta diciembre, Ferdinando Valencia ya inició con las grabaciones de su papel en la telenovela "La Mexicana y el Güero".

El actor aprovechó el momento para recordar a su hijo Dante, quien falleció de meningitis el año pasado y aseguró que este obtener este trabajo lo hace feliz.

En entrevista durante el programa "Hoy", el intérprete comentó que su pareja Brenda Kellerman ha sido un gran apoyo para él, ya que le ha dado el respaldo que necesita para empezar este nuevo proyecto.

Ferdinando dijo que otra razón por la cual está feliz de tener este papel es que le permitirá pagar la deuda que tiene con el hospital en el que se atendió a su bebé antes de no morir, ya que la Asociación Nacional de Actores no ha cubierto los gastos.

"Tener argumentos económicos me viene bien… me deshice de un par de cosas, conservo otras afortunadamente, pero lo correcto no es, sinceramente lo digo, mis derechos están, lo correcto no es que salga de mi bolsa lo que tendría que salir de la de ellos (ANDA)”., remató.