CUÁNDO Y DÓNDE VER: "We Can Be Heroes", nuevo proyecto de Robert Rodriguez

Robert Rodríguez no ha dejado atrás su gusto por realizar películas para el público infantil. Lo recordamos por las entregas de "Mini Espías" y "Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl". Este cineasta texano está de vuelta con "We Can Be Heroes".

Este proyecto se desarrolla en el mismo universo que de "Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl", aquí existe un grupo de superhéroes llamado Heroic, liderado por Ms. Granada. Después de una invasión de alienígenas secuestra a los Heroics, su descendencia debe crear un nuevo grupo de héroes, por lo que deberán trabajar en conjunto si lo que desean es salvar a sus padres.

"We Can Be Heroes" estará protagonizada por Priyanka Chopra, Pedro Pascal y Boyd Holbrook. Contará con las participaciones de Christian Slater, así como el regreso de Taylor Dooler interpretando a Lavagirl.

Los avances del proyecto muestran que Sharkboy volverá a ser uno de los principales personajes; sin embargo, este papel no los realizará Taylor Lautner, quien ha sido sustituido.

Para sorpresa de todos, Lavagirl y Sharkboy ya cuentan con una hija para esta nueva trama. Este papel será interpretado por la actriz Vivien Lyra Blair.

¿Cuándo y dónde ver?

"We Can Be Heroes" será estrenada a nivel mundial a través de Netflix el próximo 1 de enero de 2021.