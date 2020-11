'Megan is missing', la película de terror de la que todos hablan en TikTok

Una vieja película de terror de hace más de 10 años se está convirtiendo en toda una sensación y tendencia en la red social TikTok, por más extraño que parezca.

En las últimas horas la tendencia #meganismissing ha generado interacciones de más de 90 millones en todo el mundo en donde se comparten entre experiencias al ver el filme, reacciones y detalles, pero de qué película se trata.

Estamos hablando del largometraje "Megan is missing", una película del estadounidense Michael Goi hecha en 2006 y del tipo found footage, parecida al estilo de la Bruja de Blair, pero que se estrenó hasta el 2011 por falta de distribución.

Aunque la película que trata de la desaparición de una joven tras tener una cita con alguien que conoció en internet no fue tampoco un éxito en su estreno, sí fue polémica e incluso fue prohibida en algunos países por su alto contenido de violencia.

Incluso la tendencia llegó a oídos de Goi, el director, quien aprovechó TikTok para dar consejos de cómo ver la película estrenada hace años:

"No veas la película en mitad de la noche, no la veas solo y, si ves que las palabras ‘Photo Number One’ aparecen en tu pantalla, tienes cuatro segundos para apagarla si no quieres empezar a ver cosas que quizá no te gustaría ver".

Aquí te dejamos el tráiler de "Megan is missing":