Grey's Anatomy: la vez que Meredith Grey participó en "Friends"; éste fue su personaje

No se puede entender el éxito de Grey's Anatomy, la serie médica más longeva de Estados Unidos, sin la participación de su protagonista Ellen Pompeo quien interpreta a la querida Meredith Grey.

Desde 2005, año en el que comenzó a desarrollarse la historia en el ahora Grey Sloan Memorial Hospital, Pompeo ha llevado sobre sus hombros la carga de la serie que ha dado la vuelta alrededor del mundo. Personajes van y vienen, pero el de la cirujana general no se ha movido de su sitio.

Su esposo Derek Shepherd, su madre y sus mejores amigos han salido de la trama, pero ella continúa al frente de las dramáticas historias de salud.

Desde 2017, Pompeo además de ser la protagonista, también es la productora del show, lo que la lleva a obtener una suma aproximada de 20 millones de dólares por temporada.

Grey's Anatomy en su temporada número 17 se estrena este jueves 12 de noviembre, en Estados Unidos a las 9 de la noche (hora del este) por la señal de ABC. En tanto, en América Latina aún se desconoce la fecha de estreno, pero se sabe que Sony estrena luego de aproximadamente dos meses.

Ellem Pompeo en Grey's Anatomy. Foto: Ig

Ellen Pompeo en Friends

Pero, la carrera en la pantalla de la reconocida cirujana no comenzó con la historia de Shonda Rhimes, de hecho ella tuvo una participación en otra de las series legendarias de Estados Unidos y el mundo, nos referimos a Friends.

Una joven Pompeo fue parte de la décima y última temporada de la comedia que se transmitió por NBC, desde 1994 y hasta 2004, dónde vimos todos los enredos de Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston) y Joey Tribbiani (Matt LeBlanc).

En ese capítulo Ellen Pompero le dio vida a Missy Goldberg, una excompañera de Chandler y Ross en la universidad con la que ambos querían tener una cita, sin embargo, "no la conseguían" he hicieron el pacto de no buscarla más, pero una serie de mentiras sale a la luz.