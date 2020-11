Consuelo Duval arranca suspiros con traje de cuero en "¿Quién es la máscara?": FOTO

View this post on Instagram

Hoy en u0040quieneslamascara hablamos de u201cLa muerteu201d que es lo u00fanico que tenemos seguro!! Por eso hay que Vivir con todo!! Cada minuto es un regalo y no debemos perder nunca la capacidad de sorprendernos de todo!! Estoy segura que hoy se van a sorprender!! No te lo pierdas! ud83dude4fud83cudffbud83dudc9e Gracias u0040manuinfinito8 u0040_rodcortes por dejarme tan bonitaud83dude4fud83cudffbud83dudc9e