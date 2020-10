"No está mal pegarle a una mujer" y otras polémicas declaraciones misóginas de Sean Connery

El actor Sean Connery murió este sábado a los 90 años, su hijo Jason Connery, afirmó que falleció acompañado de su familia en Las Bahamas, en donde vivía desde hace algún tiempo, luego de que tomó la decisión de retirarse de la escena pública.

Sir Thomas Sean Connery nació en Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930, es reconocido como el mejor James Bond de la historia y comenzó a interpretar este personaje en 1962.

En más de 60 años de carrera el escocés hizo declaraciones que causaron polémica, la que más se recuerda fue la realizada en una entrevista para la revista Playboy en 1967 y que reafirmó en 1987.

Para Playboy el actor aseguró que no creía que hubiera nada de malo en pegarle a una mujer, "aunque no recomiendo hacerlo del mismo modo que a un hombre". Connery explicó que una bofetada con la mano abierta está justificada, siempre y cuando se hayan buscado primero otras alternativas y avisado antes. "

Creo que un hombre tiene que estar ligeramente por encima de la mujer”, afirmó para la entrevista.

No está mal pegarle a una mujer de vez en cuando, reafirmó Connery

En el año 1987, en una entrevista para la cadena ABC, Connery fue cuestionado sobre sus polémicas declaraciones en las que aseguraba que no le parecía mal “pegarle a una mujer de vez en cuando”, donde reafirmó que no había cambiado de opinión, a pesar de que ya habían pasado 20 años.

La periodista volvió a cuestionar al escocés, a lo que contestó: “No creo que esté bien (...) pero no creo que esté tan mal”. Añadió que depende completamente de las circunstancias y si la mujer lo merece.

En alguna ocasión el actor también dijo, "me gustan las mujeres. No las entiendo, pero me gustan".

Su disgusto por Bond

Se sabe que a pesar de la fama que le dio el personaje de Bond, Connery terminó por despreciar al personaje, del que se sentía cansado, por lo que en algún momento declaro "Siempre he odiado a ese maldito de James Bond. Me gustaría matarlo".