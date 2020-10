Día de Muertos: Esto es lo que debes saber sobre concierto GRATIS de Natalia Lafourcade

View this post on Instagram

En buu0301squeda de la flor de Cempasuu0301chil. De su aroma y espiu0301ritu vamos a llenar nuestra ofrenda. Casi listos para esta tarde. Casi listos para este concierto. Celebremos la vida y las memorias de aquellos que amamos y partieron antes que nosotros #ElPatioTecate este 30 de octubre en en canal oficial de Youtube, la pau0301gina de Facebook Y Twitter de u0040Tecate. #MexicoIsInUs 6:00 pm Los Angeles 7:00 pm CDMX 8:00 pm Bogotau0301 9:00 pm Nueva York 10:00 pm Buenos Aires #fotografia u0040bruno_bancalari