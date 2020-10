Daniel Urquiza no se suicidó por un desamor; afirman que mataron al "Rey de las Extensiones"

La muerte de Daniel Urquiza conmocionó al mundo del espectáculo y ha dejado muchas dudas sobre las causas de su deceso; fue el martes pasado cuando el conocido como "El Rey de las Extensiones", nombrado así por colocar en tiempo récord extensiones del cabello natural, fue hallado sin vida en su departamento de Polanco.

Pedro Miguel Zamora, su nombre real, era reconocido entre las estrellas de televisión y personas de la socialité por su trabajo, sin embargo no estuvo exento de escándalos, tanto por exponer y criticar a personalidades de la farándula o debido a las presuntas relaciones sentimentales que mantuvo; uno de los rumores más fuertes en torno a él fue que tenía una cercana relación con el actor David Zepeda.

Sin embargo, y a dos días de su fallecimiento, los escándalos no parecen dejar en paz al extensionista, ya que se difundió el último video que grabó en vida Daniel Urquiza en donde se le ve desorientado y poco concentrado en el tema que expone. De acuerdo con las reacciones de los usuarios incluso señalan que tiene marcas de moretones o golpes en el lado izquierdo del cuello.

Las dudas acerca de su muerte

La supuesta relación cercana que Daniel Urquiza habría tenido con el actor David Zepeda fue dada a conocer durante una transmisión del programa de espectáculos Chisme No Like, en donde se reveló que el extensionista durante 10 años mantuvo una estrecha cercanía y amistad con el actor, tan era así que incluso se prestaban la ropa, argumentaron los conductores.

La información la confirmaron con una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que el propio Urquiza compartió una fotografía en donde el actor porta un suéter que es de su propiedad: “Ese suéter es el mismo que traía el día que me entrevistaste, pero todavía no saques eso”, se lee en el mensaje enviado. Ante estos rumores, al ser cuestionado en redes sociales sobre la muerte de Daniel Urquiza, David Zepeda negó rotundamente no solo haber mantenido una estrecha relación con el extensionista sino incluso haberlo conocido.

“¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, compartió una internauta esta semana; cuestionamiento al que el actor respondió: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia”.

Mhoni Vidente revela la causa de la muerte de Daniel Urquiza

Durante la emisión del programa matutino Aquí contigo de El Heraldo Televisión, este miércoles la astróloga Mhoni Vidente hizo varias revelaciones sobre el suicidio de Daniel Urquiza, conocido como el "Rey de las extensiones”; hizo énfasis en que probablemente no se trató de un suicidio, sino que alguien más estuvo involucrado:

"Otro hombre estuvo con él y lo mata o hace que se ahorque. Las cámaras tienen que demostrar realmente quién estuvo con él. Se tiene que extender más la investigación (...) yo visualizo que alguien más fue el que atentó contra su vida y lo obligó a eso o lo provocó”, reveló la vidente durante la transmisión.