Thalía DESLUMBRA con apariencia de MUÑECA en ATREVIDO atuendo de látex color rojo: FOTO

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de la cantante, Thalía después de que presumiera su espectacular figura modelando un atractivo y ajustado atuendo de látex en color rojo.

Hace una semana, la intérprete de canciones como "Desde esa noche", "No me enseñaste" y "No me acuerdo" celebró 30 años en el mundo del espectáculo presumiendo su radical cambio de look.

Sin embargo, este día, la también actriz decidió dar otra sorpresa a los internautas al modelar como una verdadera muñeca pese a sus 49 años.

Las imágenes...

Fue por medio de su cuenta de Instagram en donde Thalía compartió una fotografía que enamoró a más de 74 mil seguidores, quienes decidieron darle "me gusta" a la publicación.

Con un atuendo fabricado con látex en color rojo, Thalía cautivó a sus miles de seguidores con su sorpresivo atuendo que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales.

Al parecer el atuendo de Thalía será