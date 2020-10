Mauricio Islas se SINCERA y confiesa que perdió GANAS de vivir por polémica con Génesis, hija de El Puma: VIDEO

Después de varios años, el reconocido actor de telenovelas, Mauricio Islas rompió el silencio y habló sobre la polémica ocasionada por su relación sentimental con Génesis, hija del cantante, José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma".

Cabe recordar que el protagonista de producciones como "Señora acero", "La mujer de Judas" y "Amores de mercado" sostuvo una relación con la hija del cantante cuando ella era menor de edad por lo que su padre no dudo en proceder legalmente.

La polémica relación surgió en el lejano 2004; sin embargo, después de varios años el actor habló sobre cómo vivió la polémica que marcó una parte importante de su vida.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Mauricio Islas relató que el problema legal ocasionó que perdiera las ganas de vivir pues tenía bastante "desesperación".

“De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré. Cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador”, detalló.