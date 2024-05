Xóchitl Gálvez sugiere "engañar a los de Morena" para que no los amenacen con quitarles programas sociales

Xóchitl Gálvez llamó a la ciudadanía a "engañar a los de Morena" y decirles que van a votar por su candidata presidencial, con el fin de que no los amenacen con que les van a quitar los programas sociales si no ganan las elecciones del próximo dos de junio.

En Pánuco, Veracruz, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, aclaró que no solamente no los va a eliminar, sino que los va a reforzar para que tengan mejores condiciones de vida, y señaló que no deben amenazar a la ciudadanía con que si no ganan no los van a seguir apoyando.

¿Qué necesitamos hacer estos 20 días? Miren, van a llegar los de Morena a tocar, les van a decir que si no votan les van a quitar el programa social y ustedes los van a engañar, ustedes los van a engañar, no, no, si vamos a votar por tu candidata, y cuando se vayan les dicen: “tómala, mangos, no vamos a votar por tu candidata”, porque no se debe amenazar a la gente, ustedes llegaron aquí por su propio pie.

Gálvez Ruiz aseguró que, en Veracruz, van a ganar los comicios porque la gente ya está cansada de que no haya medicinas, una buena educación y del abandono del gobernador Cuitláhuac García “que fue un bueno para nada, por eso vamos a tener un gobernador chingón como Pepe”.

Promete no "pedir favores" a otros poderes

Foto: Especial

Xóchitl Gálvez, también afirmó que será la Presidenta de la división de poderes y que no pedirá favores como lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Mira, en mi caso yo estoy aquí por un millón de firmas ciudadanas, los ciudadanos que van a ir a esa concentración, su principal defensa fue la división de poderes, la Suprema Corte de Justicia, el INE, y mi agenda política recupera esa defensa. Yo seré una presidenta de la división de poderes, seré una presidenta que respete a la Suprema Corte de Justicia en su autonomía. No me van a ver pidiéndole favores, como lo hacía Andrés Manuel al ministro Zaldívar, es penoso el papel de Zaldívar de cómo presionó a jueces.

Sobre declinación remarca la necesidad de "construir un gran acuerdo"

Foto: Especial

En la gira proselitista en Veracruz, Gálvez Ruiz abordó el tema de una posible declinación de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en su favor, y señaló que es momento de que todos se tranquilicen, se sienten a analizar la situación, sin descalificaciones y definan si quieren un México que esté en manos de la delincuencia, como el que está hoy con Morena.

En este caso yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos, un país que siga en manos de la delincuencia de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno, un país democrático, o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos, entonces creo que es el momento de todos pensar los que queremos que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo.

Sobre la "robadera", que dijo, han hecho en la actual administración, comentó que van a regresar el dinero del mantenimiento de los caminos, para los sistemas de agua potable, electrificación, banquetas, con el fin de que mejoren las condiciones de los municipios.