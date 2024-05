Alito Moreno renunciará a dirigencia del PRI y candidatura al Senado si Máynez declina por Xóchitl

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, propuso al candidato de presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que renunciará a la dirigencia del partido y a sus aspiraciones como senador plurinominal si declina en favor de Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición PAN-PRI y PRD.

Declinar en favor de Xóchitl Gálvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al partido Movimiento Ciudadano, de aquí al final de la campaña para promover el voto útil", pidió el líder priista, también conocido como "Alito Moreno", en un video publicado en sus redes sociales.

Alejandro Moreno señaló que estas acciones son tal y como las solicitó el candidato Jorge Álvarez Máynez, en numerosas entrevistas transmitidas por todos los medios de comunicación.

Alito Moreno reitera propuesta a Máynez.

En una conferencia de prensa, Alito Moreno reiteró su propuesta a Jorge Máynez, y afirmó que no tiene posibilidad de ganar la elección, pues de 42 encuestas en ninguna tiene más de 7% de posibilidades, por lo que debe decidir antes del debate del próximo domingo 19 de mayo.

Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xochitl Gálvez, y destina todo de radio y televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”, propuso.

Dijo que esta es una propuesta por México, una propuesta seria que está dispuesto a ratificar.

Y a firmar ante la autoridad competente y que pongo sobre la mesa ante el momento histórico que vive nuestro país”, expuso.

Tras asegurar que es un político profesional y que lo mueve una voluntad y lealtad por México, Moreno Cárdenas afirmó que en caso de declinar Alvarez Máynez en favor de la candidata del PAN, PRI y PRD, obtendría el 52% de los votos por 48 en favor de Claudia Sheinbaum Pardo.

Expresó que en su carrera política podrán calumniarlo y criticarlo pero que antes que todo “soy un mexicano que ama mi país. Lo he desmontado y que jamás me voy a doblar, y que jamás me pudo doblar este gobierno”.

Afirmó que México no aguantará seis años más “de la peor desgracia y de la peor tragedia que representa para nuestro país el gobierno de Morena”.