Reconocen a Mónica Güicho por sus reflexiones en torno de la justicia igualitaria

Tijuana, Baja California, 10 de marzo de 2025– La ex magistrada y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Tibunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Mónica Güicho, fue reconocida por su destacada participación en el tema “Justicia Igualitaria y Reforma Judicial”, en un encuentro organizado por la Asociación Todos Unidos por Tijuana, cuyo presidente es el doctor José Antonio Serratos García, quien promueve la participación y colaboración de todos los sectores de la sociedad para abordar las problemáticas ciudadanas.

En su participación, Mónica Güicho subrayó la importancia de garantizar una justicia accesible, equitativa y transparente para todos los ciudadanos, así como los retos y oportunidades que plantea la actual Reforma Judicial.

La ex magistrada federal señaló la importancia de reconocer la deuda con las mujeres en materia de justicia, pues si bien hay avances, no se ha logrado garantizar que la justicia sea efectiva y se obtenga no solo una justicia formal si no real.

Posteriormente, se abrió un espacio de preguntas y respuestas, en el que los asistentes pudieron dialogar intercambiando ideas sobre el fortalecimiento del sistema judicial en México y los retos respecto a la justicia igualitaria.

Al finalizar el evento, la Asociación Todos Unidos por Tijuana entregó un reconocimiento a Mónica Güicho en honor a su valiosa exposición y aportaciones, destacando su compromiso con la construcción de un sistema jurídico más justo e incluyente.

Este encuentro reunió a líderes sociales, académicos y empresarios, generando un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos y avances en el ámbito judicial del país.