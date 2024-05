Máynez reacciona a declaraciones de Colosio y reitera que no va a declinar por Xóchitl Gálvez

El candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechazó declinar por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, esto luego de que el candidato al Senado Luis Donaldo Colosio afirmara a medios que sí era una posibilidad que su compañero de partido decline para construir una oposición fuerte.

“No dijo eso y ya se que es la nota que quieres que haya hoy, pero no va a ser porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. Ayer tuvo un gran debate para el Senado de la República en Nuevo León que yo pude estar siguiendo allá en Nuevo León y estoy muy contento por cómo vamos, de hecho, si interpretamos bien lo que dijo Colosio podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline de una vez por todas por la opción que va creciendo, nada más que hay mucha trampa", declaró.

Sigue leyendo:

Éxito de Máynez en universitarios

La mentira de Máynez

Asegura que ya está en el segundo lugar

En entrevista con los medios de comunicación previo a su encuentro número 40 en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) aseguró que ya se sabe quien va en el segundo lugar en la contienda (haciendo referencia al partido político que representa) e indicó que la coalición de PRI- PAN se encuentra desesperada.

“Hoy está muy claro quién es el segundo lugar en la contienda. La desesperación, ahí viene el nado sincronizado con Brozo, con la comentocracia. Pero México es mucho más grande que esos grupos de interés… Justo ahorita dije, ¿cuánto te apuestas a que la primera pregunta de los medios va a ser si voy a declinar? Me la hacen todos los días, amigo. ¿Cómo va a declinar el que va ganando?”, apuntó.

Pide a ciudadanos votar por candidatos, no por partidos

Foto: Especial

Previamente, frente a los estudiantes de la UADY y al ser cuestionado sobre por qué los jóvenes y la ciudadanía en general tendría que votar por Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez sostuvo que él no ha promovido el voto a todas y todos los candidatos que pertenecen a MC, si no por los que tienen una agenda parecida a la que él maneja.

“Yo cuando digo que México no lo va a cambiar con un partido nuevo, un presidente nuevo, lo digo convencido, no creo yo en esa forma presidencialista… El país lo cambiamos todas y todos de manera social, de manera colectiva. Y digo eso porque yo a lo que invito a la gente es no a creer en Movimiento Ciudadano ni a creer en lo que les presente Movimiento Ciudadano. Si la candidatura que tiene Movimiento Ciudadano en tu distrito, en tu municipio, no tiene la agenda de la que estoy hablando, no tienes, yo jamás te diría, vota por ellos”, afirmó.