Derechas del mundo, preocupadas por la fortaleza de la 4T, afirma Sheinbaum

Las derecha de México y del mundo están preocupadas por la fortaleza del movimiento de la Cuarta Transformación.

Así lo afirmó la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe presentar una postura ante el ofrecimiento de Vox, partido español de ultra derecha, para apoyar a Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición.

"Evidentemente, la derecha mexicana y las derechas del mundo les preocupa la fortaleza de nuestro movimiento, pero nosotros vamos a seguir pensando en nuestro movimiento, más allá de lo que quieran venir a decir o como quieren venir a apoyar.

"Hay reglas electorales, le corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir una posición respecto a ello", aseguró en conferencia de prensa.

En estas circunstancias, Claudia Sheinbaum presumió que la Cuarta Transformación es el movimiento más importante en el mundo entero.

"Yo he dicho que nuestro movimiento, el de la Cuarta Transformación, es el movimiento más importante en el mundo, no solamente en términos de quien milita en Morena, sino nosotros representamos una mayoría en el país y es una mayoría que ha reconocido que la transformación y lo que llamamos el humanismo mexicano es una alternativa para México.

"Eso evidentemente tiene los ojos del mundo en nuestro país, porque no hay un movimiento tan importante como le nuestro y eso nos genera orgullo y además seguir trabajando por la transformación de nuestro país", explicó la candidata presidencial.

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), continúa con sus actividades de campaña este sábado 23 de marzo de 2024, esta vez arrancará su gira por el estado de Coahuila.

Visitará los municipios de Ramos Arizpe y San Pedro de las Colonias, en días pasados estuvo de visita en diversos municipios del estado de Nuevo León y agradeció a la población el respaldo a su Proyecto de Nación así como las muestras de cariño recibidas durante su estancia en la entidad