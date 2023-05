Alejandra del Moral: "Ya los alcancé y ganaré la gubernatura"

Desde la Región de las Pirámides y a casi un mes de las votaciones, la candidata del PRI, PAN, PRD y NAEM, Alejandra Del Moral Vela, afirmó haber alcanzado ya a sus adversarios, luego de retomar que éstos, por primera vez han mencionado que sí ganan el gobierno del Estado de México, será por fraude.

En su día 33 de campaña, la política de Cuautitlán Izcalli arrancó actividades en Otumba, pero también estará en San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y Acolman, además tendrá agenda en Ecatepec. Desde la explanada de Otumba, Del Moral Vela cuestionó que la alianza “Juntos Hacemos Historia” no le creían cuando decía que alcanzaría a su abandera, cosa que ya sucedió y le va a ganar la gubernatura mexiquense.

Lo anterior, al retomar que ahora han venido diciendo que si la coalición que encabeza gana el 4 de junio, sería por supuesto fraude.

“Ellos creen que no nos damos cuenta, pero hoy por primera vez salieron a decir que si nosotros ganamos, es porque va haber un fraude. Ya se dieron cuenta, no me creían cuando les decía que le iban a alcanzar y que le iba a ganar pues ahí está la alcancé y le voy a ganar la gubernatura”