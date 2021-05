Adrián Rubalcava pide a la ciudadanía no dejar que el miedo borre sus sueños

Con la certeza de que ganará la reelección el próximo 6 de junio, el candidato por la alcaldía de Cuajimalpa de la coalición “Va por la Ciudad de México”, Adrián Rubalcava Suárez pidió a la ciudadanía no perder las esperanzas de una vida mejor.

En la explanada de la alcaldía, ante cientos de simpatizantes, Rubalcava Suárez pidió continuar con el trabajo y los resultados logrados para no borrar los sueños de una vida mejor.

"Les pido que no dejemos que el miedo borre nuestros sueños. No perdamos esa esperanza. Les recuerdo que los guerreros no renunciamos a lo que amamos. Y aquí en Cuajimalpa no vamos a renunciar a nuestra gente, tenemos que llevar la frente muy en alto por lo que hemos logrado y poner la visión en lo que sigue", dijo.