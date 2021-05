Segundo debate ríspido entre aspirantes al gobierno de San Luis Potosí

Sin la asistencia del candidato del PVEM-PT, José Ricardo Gallardo Cardona y el retiro del abanderado de Fuerza por México (FxM), Juan Carlos Machinena Morales que se retiró acusando “dados cargados” en el formato a favor del panista Octavio Pedroza Gaitán, la participación virtual del representante de Nueva Alianza por estar contagiado a Covid-19, se llevó a cabo esta noche el “Debate Ciudadano Coparmex” organizado por la Coparmex entre siete candidatas y candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, donde a diferencia del primero organizado por el Ceepac esta vez sí hubo ataques directos e incluso el candidato independiente anunció que pedirá la anulación de la elección por presuntos actos de corrupción por desvío de dinero público.

Durante la ronda de presentaciones, el candidato de FxM dio la sorpresa al anunciar que se retiraba del evento al acusar que en la organización del debate “muy cargado” al candidato de la coalición “Sí por San Luis” PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP), Octavio Pedroza Gaitán, “por esa razón y por respeto a la ciudadanía potosina, al pueblo huasteco, a sus etnias, a mis seres queridos y a mis muertos, me retiro de este evento”, expresó y salió del Centro de Convenciones, sede del debate.

El desarrollo del debate se dividió en tres bloques con tiempos muy reducidos: Uno, con panel ciudadano que en sorteo hicieron preguntas directas al candidato o candidata que les tocó, con derecho a dos intervenciones de dos candidatos o candidatas más; el segundo, con preguntas de “expertos” en los temas a tratar que fueron seguridad pública; desarrollo económico por región; apoyo al sector primario; tejido social; salud pública; proyectos para mujeres en el estado; proyecto de apoyo para las micro y pequeñas empresas y el empleo; y el tercero con “diálogos” entre las candidatas y candidatos con periodistas y dirigentes empresariales, principalmente.

En una de sus intervenciones, la candidata de Movimiento Ciudadano aprovechó para condenar el asesinato de Abel Murrieta, candidato de su partido a la alcaldía de Cajeme, Sonora y exigió dar pronto con los responsables del magnicidio, postura que fue reforzada por el candidato de “Sí por San Luis”, el panista Octavio Pedroza, quien al ser cuestionado acerca del papel de la familia donde destacó el papel de la mujer “sin descuidar su función en lo familiar”, lo que le generó que la candidata de Morena, Mónica Liliana Rangel le pidiera que explicara cuáles eran las funciones de ellas en el hogar, a lo que contestó que “la primera responsabilidad natural es la atención de los hijos en tanto su edad lo exija de esa manera”; luego el candidato del Partido Encuentro Social (PES), Adrián Esper Cárdenas le pidió fijara postura en torno a los matrimonios homoparentales y la libertad de la mujer a abortar, “los derechos naturales son indebatibles, respeto la libertad de todo ser humano de pensar y actuar en función del marco de la legalidad, todos podemos tener una opinión”, evadió.

Una segunda polémica se desató cuando la aspirante Marvely Costanzo cuestionó a la morenista Mónica Rangel de cómo recuperaría la confianza de la ciudadanía cuando es señalada de malos manejos financieros cuando fue secretaria de salud del gobierno estatal y le contestó: “Qué lástima que comentes eso, porque nada de eso ha sido comprobado ni señalado por los órganos fiscalizadores, creo que hay que terminar con el patriarcado”.

Enseguida, Adrián Esper del PES también arremetió contra la doctora al señalar que benefició con cientos de millones de pesos a empresas del presunto autor intelectual del asesinato del dirigente de la Coparmex, Julio César Galindo, quien pagó a su vez seis millones de pesos por el magnicidio, “son temerarias sus acusaciones, debería de sustentarlas, el involucrarme en una situación específica donde me está relacionando con un hecho que lamentablemente sucedió en nuestra ciudad y desafortunadamente estamos en la casa del presidente y relacionare nada más por querer ganar votos o simplemente quererse hacer lucir creyendo que soy directamente la que da esos contratos, discúlpeme, que pena”; a la pregunta del ex alcalde de Ciudad Valles sobre si aprobaba los sexenios priistas de Fernando Toranzo y el actual de Juan Manuel Carreras, alcanzó a contestar: “Repruebo completamente el gobierno de Toranzo y el del gobernador Carreras estaría de panzazo”.

Mensajes finales de los aspirantes

La primera en intervenir fue Marvely Costanzo, de Movimiento Ciudadano, quien criticó los mensajes de sus adversarios de “salvar a México”, que el país se encuentra en un punto de inflexión y la única forma de salvarlo es con la unión de los partidos que ya fallaron, “me niego a aceptarlo”, por lo que destacó que su partido representa “una tercera vía” y apuntó la mira al candidato ausente del PVEM-PT, José Ricardo Gallardo Cardona al aseverar que “un voto útil no debe ser a favor de la corrupción, de la incompetencia, de la hipocresía y de la mediocridad”.

Enseguida participó el independiente José Arturo Segoviano García que instaló el último momento polémico al retar al candidato del PAN, PRI, PRD y PCP, Octavio Pedroza a quien retó a que demostrara por qué su hermano Daniel, secretario de Finanzas estatal, “le transfiere a su coordinador de campaña millones de pesos a través de la empresa Campizo” y anunció que presentará la denuncia la Fepade, el INE, Ceepac y el Trife, “para solicitar la anulación de este proceso electoral y se reponga el mismo”.

En su oportunidad, Octavio Pedroza le contestó: “A palabras necias oídos sordos, a falta de ideas la difamación, la calumnia, me sorprende quien viene, pero no me distraigo”, para enseguida destacar que a 23 días de la jornada electoral lo que estará en juego es el destino de San Luis Potosí y llamó a la reflexión para con el voto llevar a la entidad potosina a ser el más importante del Centro-Bajío.

El abanderado de Nueva Alianza, Francisco Javier Rico Ávalos llamó a las y los potosinos a ejercer el voto y sentir la satisfacción de actuar con responsabilidad, sobre todo a los indecisos a quienes dijo que su proyecto representa a las maestras y maestros que siempre los acompañan en cada rincón del estado.

Tocó el turno a la candidata de Morena, Mónica Liliana Rangel quien afirmó que San Luis Potosí está preparado para que por primera vez lo gobierne una mujer honesta y de resultados y pidió no elegir “a delincuentes”; resaltó que ya es tiempo de hacer equipo con el presidente Andrés Manuel López Obrador con mayor inversión pública e incentivar la privada, “aquí el candidato de Calderón representa su guerra, sus vicios, sus corruptelas y su machismo”, en alusión al panista Octavio Pedroza.

Siguió el candidato del PES, Adrián Esper Cárdenas quien abrió asegurando que San Luis necesita un gobernador vulnerable a las instituciones y que “si eligen al PRIAN otra vez o a su nueva adquisición de Morena están eligiendo más de lo mismo” y pidió un voto informado y razonado.

Terminó José Luis Romero Calzada, de Redes Sociales Progresistas (RSP) que dijo que San Luis Potosí “está en terapia intensiva” y que no había que buscar culpables sino mirar al progreso; pidió el voto volteando a las cuatro regiones, pero sobre todo “en un pacto con nuestros hijos”.

Por Pepe Alemán

BAR