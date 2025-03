Es preciso mirar la justicia ambiental desde una perspectiva diferente: Paula María Villegas

La lucha por el medio ambiente sano y el derecho al futuro de las siguientes generaciones requiere persistencia y acción constante, advirtió Paula María García Villegas Sánchez Cordero, Magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en conferencia en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

Magistrada Paula María García Villegas en conferencia en la ELDP.

En 14 años como juzgadora, la magistrada ha trabajado en materia de derecho ambiental, porque “uno de los temas que empecé a detectar es que te dicen que el derecho a la vida es el derecho fundamental, pero no es posible garantizar el derecho a la vida en un entorno que no es sano. Tenemos pérdida de especies distintas a la humana, por lo que primero tenemos que ver a la justicia ambiental desde una perspectiva diferente”.

Señaló que con más de 25,500 sentencias dictadas en su trayectoria es consciente de que la judicialización de los temas ambientales es más compleja por la interrelación de los derechos humanos. “El tema ambiental es cíclico, cuando algo pasa, todos quieren participar, se activan las sentencias, pero luego se apaga. No para mí, para mí la cuestión ambiental y el derecho a un ambiente sano son el derecho al futuro”.

Desde su perspectiva, no es posible permitir “que la crisis climática y la degradación ambiental sean ignoradas o postergadas. La justicia siempre debe estar presente en la cuestión ambiental, porque sin justicia, no hay sostenibilidad real”.

Apuntó que es preciso mantenerse comprometidos en la defensa de un planeta que es hábitat de más de 8,000 millones de seres humanos, que, por sostenerse, degradan el ambiente y atentan contra las especies terrestres y marinas; por ejemplo, “el agua pluvial no es ya la única que permea para llenar mantos acuíferos, porque a las aguas subterráneas está llegando agua salobre, con lo que tenemos un problema para los seres humanos, que consumimos agua, y otro problema, para las especies marinas. Para dar agua a cada individuo hemos dañado el ambiente”.

Paula María Villegas señaló que en materia de derecho ambiental “el juzgador tiene que estar muy firme en saber lo que está resolviendo en una audiencia con el expediente en mano y no dejarse caer”, porque están muchos factores en riesgo, como el argumento del crecimiento económico. “Se quería construir en la bahía de Acapulco un muelle enorme, de dimensiones gigantes”, sin considerar qué especies habitaban el lugar, porque “la empresa constructora argumentaba que el ambiente estaba dañado y decía que el entorno ambiental estaba prácticamente desaparecido”.

En ese sentido, defendió la necesidad de presentar las manifestaciones de impacto ambiental desde antes de iniciar la obra, porque “la Corte conoció antes de asuntos en la península de Yucatán, en los cuales se presentó la manifestación de impacto ambiental después del daño y ya no era posible hacer nada”.

En materia ambiental, puntualizó, las sentencias no pueden ser programáticas, porque cuando un asunto de daño ambiental se sentencia, no puede ejecutarse, debido a que el derecho está considerado en la Constitución, pero no puede materializarse, porque se dañan otros derechos interrelacionados.

Paula María Villegas Sánchez Cordero señaló que, en materia de derecho ambiental, estamos en un momento crítico, porque la sobrevivencia humana está en riesgo, pero también otras formas de vida, y la especie humana debe ser la primera interesada en no quedarse sola. “es preciso sacar adelante a los habitantes de este planeta, pero no como hasta ahora”.