El voto popular legitimará a los juzgadores: César Gutiérrez

El Poder Judicial ha permanecido lejano a la gente, “la gente no sabe cómo se comporta un juez o cómo trabaja un juzgado” sino hasta que nos vemos imbuidos en un proceso judicial, señaló el abogado penalista César Gutiérrez Priego, en entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H.

Este proceso extraordinario “dará la oportunidad de que se mejore la comunicación y la gente sepa cómo trabajan los juzgados y las personas juzgadoras”, insistió.

César Gutiérrez Priego en entrevista con Blanca Becerril.

Gutiérrez Priego subrayó que la Constitución señala que la “justicia debe ser pronta y expedita, pero no es así, por lo que este proceso es una oportunidad histórica que nace debido a los enquistamientos de grupos de poder”.

La gente, dijo el abogado, está cansada de no entender, pero “el hecho de que las personas juzgadoras sean elegidas por voto popular, da legitimidad”, además, “como no eres seleccionado por algún grupo, no solamente no crean condiciones para deber favores, sino que se abre la oportunidad a no tener que quedar bien con nadie, sino con las personas que necesiten acceso a la justicia”.

Y esta forma de elección no significará coartar la carrera de nadie, señaló, porque habrá comités de evaluación para calificar a las personas juzgadoras.

César Gutiérrez Priego reconoció que la lista de aspirantes está conformada por “muy buenos perfiles, los más capaces”, de quienes “quizá no se conocen todos los perfiles, porque no son mediáticos, pero son grandes profesionales”, y conminó a la gente a acercarse a los aspirantes, porque “es importante que la gente conozca los perfiles”

Señaló que otra ventana de oportunidad que se abre con esta reforma judicial es que “los abogados nos acercaremos a la gente; somos complicados al hablar y no nos entienden, pero ahora seremos más cercanos a la gente”.

Finalmente, dijo, es importante que la sociedad esté involucrada y conozca los procesos de justicia.

César Gutiérrez Priego es aspirante a ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene trayectoria en derecho constitucional y en tribunales electorales. Su propuesta de fortalecer la autonomía judicial y garantizar imparcialidad en resoluciones ha captado la atención en distintos sectores.