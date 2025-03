Reforma judicial abre oportunidad de elegir juezas con perspectiva de género en México

Dora Alicia Martínez Valero, abogada y analista política; Ari Camacho, abogada especializada en temas de justicia alternativa, hablaron sobre la Marcha del 8 de Marzo que se realizó en diversas entidades del país y coincidieron en ese día se ponen en contexto la realidad que muchas mujeres viven.

En una mesa de diálogo sobre el 8M realizada en el programa de “Noticias de la Mañana con Mario Maldonano, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Ari Camacho consideró que las mujeres no ven materializada la legislación que es aplicable. Señaló que se ha dado un importante avance en las leyes para dejar a las mujeres libre de violencia, sin embargo, día a día se siguen viendo agresiones en contra de las féminas en las calles, en su casa, en los trabajos y esta marcha hace visible ante toda la ciudadanía lo que sigue ocurriendo.

Alicia Martínez Valero aseguró que las mujeres sienten que en México no existe la justicia cuando son violentadas. Subrayó que el tema del feminicidio no se puede perder de vista ya que entre 10 y 11 féminas son asesinadas diariamente en el país y en muchos casos no se tipifica este delito porque se quieren esconder estas muertes.

Imagen de una marcha feminista el pasado sábado 8 de Marzo. Créditos: El Heraldo de México.

Las mujeres juzgadoras del Poder Judicial

Agregó que para alcanzar una justicia en los feminicidios tienen que haber participación de juezas, magistradas, y ministras. Por su parte, Ari Camacho mencionó que afortunadamente la reforma judicial ofrece la oportunidad a la ciudadanía de elegir a estas juzgadoras.

Necesitamos más juzgadoras en el poder, necesitados mujeres con poder en el poder judicial... para que se pueda juzgar por fin con perspectiva de género”, dijo Ari Camacho.

Martínez Valero reveló que muchas mujeres juzgadoras por sus sentencias son violentadas dentro del poder judicial o descalificadas por lo que recomendó a los ciudadanos que participarán en la próxima elección judicial que voten por las mujeres.

Ariadna Camacho insistió en que las féminas que lleguen a un cargo de juzgadora deben tener la visión de apoyar a las mujeres y consideró paradójico en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubo más perspectiva de género con el ministro Arturo Zaldívar que con la ministra Norme Piña.