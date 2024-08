Resalta Martí Batres vocación de las y los trabajadores sociales en el proyecto de la Cuarta Transformación

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, celebró el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Social con profesionales de este gremio que laboran en el sector salud de la Ciudad de México, a quienes reconoció su papel en la construcción de un Estado de Bienestar Social como parte del proyecto de la Cuarta Transformación.

“En el marco de celebrar este Día Nacional de las Trabajadoras Sociales y los Trabajadores Sociales, decirles: hay materia de trabajo, ahora con la Cuarta Transformación hay más materia de trabajo, se ensanchó la cuestión social, se ensanchó la política social y podemos decir que, a partir de este sexenio, y espero que por mucho tiempo más, se deja atrás el deshumanizador y destructor modelo neoliberal, para empezar la construcción de un Estado de Bienestar Social. (...) La profesión del Trabajo Social busca resolver necesidades, resolver problemas, resolver conflictos, reconstruir comunidades, reconstruir el tejido social, reconstruir la cuestión social, implementar políticas públicas y lo que es más importante desde mi perspectiva: conquistar derechos sociales”, expresó.

El mandatario capitalino señaló que el cambio de gobierno en 2018, que encabezó a nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador y en la capital del país la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, también constituyó un cambio en la visión de Estado que permitió contrarrestar el desmontaje de las políticas sociales en el periodo neoliberal y recuperar materia del Trabajo Social.

“Las modificaciones que hemos visto en estos años incluyen la pensión universal desde los 65 años para adultas y adultos mayores; la pensión universal para personas con discapacidad; la implementación de programas como “La Escuela es Nuestra”; ahora, “La Clínica es Nuestra”, que también toca con las actividades que ustedes realizan”, precisó.

Batres destacó su vínculo con la comunidad de Trabajo Social

Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México se han distinguido por eficientar los servicios de promoción de la salud

Asimismo, destacó las acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México en materia social, como la creación de los Puntos de Innovación, Libertades, Arte, Educación y Saberes (PILARES), el apoyo “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, y los programas de “Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar”, Comedores Comunitarios y apoyo a unidades habitacionales, entre otros.

“Y en la parte que me ha correspondido aquí, en la Jefatura de Gobierno, he promovido que mucho de esto se convierta en derechos. Ahora están en la Constitución reconocidos los Comedores Comunitarios como derechos; el apoyo a las unidades habitacionales de interés social, como un derecho; se aprobó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social y la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México que prohíbe la privatización del agua. En días pasados, se aprobó en Comisiones un agregado en materia de justicia a la Constitución local, para que el juzgador ponga por encima de las formalidades no esenciales del procedimiento, los principios de igualdad sustantiva, justicia redistributiva y justicia social; y se aprobó también incorporar el programa de Mejoramiento Barrial, que ayuda a la cohesión social en las comunidades, a la Constitución; y una iniciativa que me interesa mucho, que es que el costo de las rentas de vivienda no puede estar o no pueda actualizarse por encima de la inflación”, agregó.

Asimismo, destacó su vínculo con la comunidad de Trabajo Social al desempeñarse como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en el ámbito legislativo, donde promovió iniciativas relacionadas con la materia, por ejemplo, la incorporación de trabajadoras o trabajadores sociales a los planteles de educación pública.

Oliva López Arellano: "Somos parte de un gran proyecto de transformación social"

“Cuando discutimos la reforma educativa en la parte de las leyes secundarias, consideramos que era esencial esta presencia, pues la educación es un complejo social que no termina solo en la relación maestro-alumno en el salón de clases. Esa iniciativa se aprobó. Después, recibí a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. Esta Red Nacional había acordado, en enero de 2019, proponer, impulsar que el 21 de agosto fuera el Día de las y los Trabajadores Sociales; entonces, para ello había diversas vías, pero planteamos una: proponerlo en el Senado de la República y eso hicimos, recogimos esa propuesta y se aprobó en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Y el 28 de abril del 2021, el Congreso de la Unión aprobó el Día Nacional de las Trabajadoras y Trabajadores Sociales”, explicó.

Por su parte, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, destacó que las y los trabajadores sociales, a través del IMSS-Bienestar, laboran en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades en Centros de Salud y hospitales incorporados a IMSS Bienestar; en colonias, barrios, escuelas y casas con actividades de salud pública; también en la atención a personas privadas de la libertad y con actividades dentro de la dependencia local.

“Quiero agradecer a ustedes su noble e invaluable labor, al ser puente entre las comunidades y las unidades de salud, al estar en territorio e interactuar con las familias y las comunidades. Ustedes facilitan información sobre servicios, orientan, acompañan, fomentan la prevención y el autocuidado para que las personas tomen la salud en sus manos. (...) Somos parte de un gran proyecto de transformación social que impulsa un cambio de régimen político, pone en el centro del bienestar a las personas y se propone construir, seguir avanzando en un sistema público de salud universal, gratuita y de calidad, garante del derecho a la salud. Estoy convencida de que ustedes sumarán su compromiso, vocación, experiencia y sensibilidad social para seguir fortaleciendo este derecho en la Ciudad de México”, compartió.

El Trabajo Social es una profesión que va más allá de la asistencia

Durante su intervención, el encargado de Acción Comunitaria del IMSS-Bienestar, José Pedro Márquez Gálvez, señaló que dentro del sistema IMSS-Bienestar, es fundamental la colaboración entre autoridades, trabajadores y ciudadanía para lograr la universalidad del derecho a la salud.

“Es importante también mencionar que dentro de estas acciones, Trabajo Social será piedra angular de las acciones comunitarias, porque hoy tenemos que organizar a la comunidad para que la comunidad haga suya la salud, no es lo mismo trabajar desde donde estamos si no intervenimos desde la comunidad; la acción social es fundamental para poder llevar el mensaje de lo que quiere implementar el IMSS-Bienestar”, destacó.

El coordinador Estatal del IMSS-Bienestar, José Alejandro Avalos Bracho, manifestó que el Trabajo Social es una profesión que va más allá de la asistencia, ya que esta favorece el fortalecimiento del tejido social, a la par de mejorar la vida de las y los ciudadanos.

“Su labor no solo alivia el sufrimiento, sino que también empodera a las personas promoviendo su autonomía y dignidad. Ustedes son los arquitectos del cambio, los defensores de los derechos humanos y los guardianes de la dignidad. Su compromiso con la justicia social y el bienestar de los demás es una inspiración para cada uno de nosotros. (…) Hoy queremos agradecerles por su incansable esfuerzo y dedicación, gracias por ser agentes de cambio, por luchar por un mundo mejor y por no rendirse nunca ante las adversidades. Su trabajo es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros como administrativos y coordinadores y directores que estamos al frente de esta importante y nueva institución que es el IMSS-Bienestar”, concluyó.

¿Cuál es el objetivo principal del Trabajo Social?

En tanto, la coordinadora Operativa de Trabajo Social de la Secretaría de Salud local, Verónica Martínez Velasco, subrayó que el Trabajo Social en el sector salud de la Ciudad de México se ha fortalecido a través de la implementación de estrategias innovadoras que dan respuesta a las necesidades de las personas usuarias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

“Es por ello mi reconocimiento por su esfuerzo, tenacidad, que hoy se ve reflejada en brindar una atención con calidad a los usuarios que llegan a nuestras unidades médicas, pero también a sus familiares, basada en una actuar profesional, contando con nuestros principios éticos que son el reconocimiento a la integridad y dignidad inherente del ser humano, la equidad, la interculturalidad, la perspectiva de género y, sobre todo, la justicia social”, detalló.

Finalmente, la coordinadora Operativa de Trabajo Social de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad, Graciela Tesoro Cruz, indicó que los días 19 y 20 de agosto se realizó el Séptimo Congreso de Trabajo Social que llevó por título “Calidad de la Atención del Profesional de Trabajo Social en el Área de la Salud”, con la finalidad de coadyuvar y motivar al personal a continuar con su quehacer profesional en la transición del modelo IMSS-Bienestar.

“Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México se han distinguido por eficientar los servicios de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, vigilancia epidemiológica y atención médica, contribuyendo a fortalecer el derecho a la protección, a la salud, accesibilidad y gratuidad. (…) El objetivo principal de Trabajo Social es otorgar la atención social al individuo, a la familia y a la comunidad, mediante la identificación de los determinantes sociales de la salud y su intervención profesional, contribuyendo a la educación para la salud, a la participación social y comunitaria, así como a laatención integral oportuna y con calidad, en un marco de respeto a los derechos humanos con pertinencia cultural”, subrayó.

Al evento asistió el director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Jorge Alfredo Ochoa Moreno; el director general de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud, Víctor Fernando González Romero; y el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud, Ricardo Arturo Barreiro Perera.

