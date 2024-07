No voy a perder la independencia judicial porque es parte de mi trabajo ser imparcial e independiente: Rodrigo de la Peza

Luego que el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, otorgó una suspensión que ordena nombrar provisionalmente a quienes ocupen dos vacantes para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueda sesionar con el pleno completo, defendió su decisión y declaró que no va a perder su independencia judicial porque es parte de su trabajo ser imparcial e independiente.

"Yo no voy a perder la independencia judicial porque es parte de mi trabajo ser imparcial e independiente (...) Les diría a los legisladores que tomen en cuenta que no se debe castigar a un juez por tomar una decisión jurisdiccional, no se puede castigar a un juez por elegir una de ellas (...) A un juez, cualquiera que sea, no se le debe castigar por tomar una decisión jurisdiccional", destacó en entrevista con Óscar Mario Beteta para Heraldo Radio:

Yo tomé una decisión tomando en cuenta el hecho de que el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) esté incompleto genera una inestabilidad en la protección de derechos humanos, continuó De la Peza y el juicio de amparo se presentó por una asociación protectora de derechos humanos, y el juicio de amparo es en mi juicio de mis facultades, expuso el Juez.

"Tengo todo el poder del Estado en contra de mí": Rodrigo de la Peza

"Mi trabajo es seguir con el juicio y voy a resolver como cualquier otro juicio", enfatizó el Juez. FOTO: Especial

El Juez Noveno de Distrito aseguró en entrevista que en estos momentos no hay nada "más lejos de mis intenciones que invadir las facultades del Tribunal Electoral, específicamente de la Sala Superior, tampoco tengo facultades de nombrar Magistrados", acotó. Y continuó:

"Una cosa es que e órgano se dedique a proteger los derechos electorales y otra cosa muy distinta es que esté incompleto: ese aspecto es orgánico, entonces yo consideré que ese aspecto es administrativo y no electoral".

Además, De la Peza aseguró que "lo que yo decida al final del juicio, y otra la medida cautelar que se pide desde el principio del juicio, desde ese punto de vista nombré esta suspensión, no para nombrar determinados magistrados sino para que puedan nombrar magistrados provisionales. Hay un punto importante, el TEPJF tampoco tiene facultades para nombrar a sus magistrados, entonces no puedo estar invadiendo una facultad".