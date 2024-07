Claudia Sheinbaum respalda juicio político en contra de juez

La virtual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum respaldó la decisión de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde de solicitar juicio político en contra del juez de lo administrativo, Rodrigo de la Peza.

Señaló que el impartidor de justicia no tiene nada que hacer en este tema porque no cuenta con facultades en el ámbito electoral, y planteó la posibilidad de que se evalúa al juez.

“Yo lo que digo es que se investigue cuáles son las razones de este juez; y por eso digo que tiene razón la secretaria en plantear este tema, y que a ver si el Consejo de la Judicatura evalúa a este juez que está completamente fuera de sus funciones”, comentó.

Expuso que no está en riesgo la calificación de la elección por que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede elegir a uno de los magistrados de las otras salas para cumplir con el mandato de que sean 6 los magistrados que avalen los comicios del pasado 2 de junio.

“No, no hay riesgo, no hay ningún riesgo porque además, el pueblo de México fue muy claro y y además no hay ninguna impugnación, pero el Tribunal va a decidir sobre la Presidencia”, garantizó.

Resaltó que independientemente del proceso jurídico, no debe haber ningún problema para avalar los comicios porque el mandato popular en las urnas fue contundente en su decisión.

Claudia Sheinbaum acudió al Polyforum Cultural Siqueiros, en donde participó en el evento “Jóvenes: el Corazón de la Transformación”, en donde señaló que gobernará con y para los jóvenes de todo el país.

Expuso que ya están en revisión del Presupuesto para el 2025, en donde una partida especial será para la construcción de más de un millón de vivienda a la que pueda acceder la juventud mexicana y otra será para garantizar que todo aquel que quiera cursar una carrera universitaria, lo pueda hacer.

BRC