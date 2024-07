Claudia Sheinbaum acepta firmar decálogo por las juventudes

Durante el evento los jóvenes son el corazón de la transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, firmó el decálogo por las juventudes del país.

Asimismo, durante su mensaje invitó a los jóvenes a seguir construyendo la Cuarta Transformación de la Vida Pública, y a que nunca se separe el gobierno del pueblo con el fin de que se siga desarrollando la patria.

“Firmo todo lo que me han puesto aquí, todo, absolutamente todo, pero ¿a qué los convoco? A que sigamos construyendo juntas y juntos el porvenir de nuestra patria [...] Necesitamos de las y los jóvenes, que siempre luchen por las libertades en nuestro país, que no permita nunca un régimen autoritario y que construyan desde abajo la libertad del pueblo de México. Una libertad verdadera”, indicó la virtual presidenta electa.

Sheinbaum en el evento con jóvenes. Foto: Captura de pantalla Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum agradece el voto de los jóvenes

Claudia Sheinbaum agradeció la participación de los jóvenes en la pasada elección del 2 de junio, y recordó que gracias a que cada uno de ellos ejerció su voto se pudo continuar con la transformación de México.

“Se ganó no solo por esta “Revolución de las conciencias”, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país que dijeron en el 2018: “Basta”, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México, jóvenes campesinos, campesinas, obreros, obreras, jóvenes estudiantes, jóvenes indígenas, jóvenes de las ciudades [...] que decidieron que nunca más quieren que se les llame “ninis” ni se les llame “rechazados”, aseguró la Dra. Sheinbaum.