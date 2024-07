Claudia Sheinbaum promete seguir con el legado de AMLO

“Hace seis años sabíamos que el pueblo de México había despertado, lo sentíamos en todo nuestro país. Teníamos la duda de si una vez más iba a haber un fraude porque habíamos vivido el fraude del 88, el fraude del 2006, el fraude del 2012 y cuando esa noche tuvieron que reconocer por la fuerza del movimiento y del pueblo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los momentos más felices, no del movimiento, sino del pueblo de México”, indicó Claudia Sheinbaum.

En este sentido, la presidenta electa de México mencionó durante el sexto aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que iba a continuar con los principios de su antecesor en su sexenio.

“Este 2 de junio el pueblo de México dijo: “Queremos que continúe la Transformación” y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años. Porque no va a haber traición, no va a haber vuelta en “u”, no va a haber regreso al pasado; es lo mejor que le podemos dar a nuestro pueblo y a su porvenir. Reconocer estos seis años, la riqueza, la profundidad del pensamiento del presidente López Obrador y de lo que se ha hecho en estos seis años para continuar transformando México”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Sheinbaum durante el evento del 6to aniversario del triunfo de AMLO. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum seguirá teniendo acercamiento con el pueblo de México

Durante su participación, Claudia Sheinbaum reiteró que nunca iba a poner una barrera para tener un acercamiento con el pueblo de México, y que seguirá guardando el legado de AMLO.

“Leía hoy en un periódico: “Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador”. Sería pintar la raya con el pueblo de México, nunca. “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada” [...] Somos uno, compañeros, somos una. Y de aquí en adelante vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía tiene él casi tres meses para seguir trabajando”, mencionó la Dra. Sheinbaum.