¿Cuándo se entrega Constancia de Mayoría a la presidenta electa? Claudia Sheinbaum revela detalles

En las votaciones del 2 de junio, Claudia Sheinbaum Pardo ganó las elecciones presidenciales llevadas a cabo por el Instituto Nacional Electoral (INE); ante esto ha surgido la duda de cuándo le entregarán la Constancia de Mayoría.

Hay que recordar que dicho documento oficial expide la autoridad electoral competente al candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos válidos en las elecciones efectuadas para seleccionar al titular del cargo.

En las pasadas elecciones presidenciales, la Dra. Sheinbaum obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos (59.7594 %), de los 60 millones 115 mil 184 votos, según información del INE.

Sheinbaum el 2 de junio celebrando su victoria en las votaciones. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum responde sobre la situación de su constancia de mayoría

A la fecha, algunos diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores ya han recibido su constancia de mayoría, por lo que la pregunta es ¿cuándo Claudia Sheinbaum recibirá dicho documento oficial? Ante esto, la virtual presidenta electa de México aclara dicha situación.

“Depende del Tribunal de cuando nos va a dar la constancia de mayoría, en el caso de presidente Andrés Manuel López Obrador aun cuando no hubo impugnaciones si mal no me acuerdo se resolvió en el agosto; y en este caso no hay impugnación en términos de anulación o echar para atrás las elecciones, pero hay algunas impugnaciones y tiene que resolver el Tribunal entonces ya serán los tiempos que ellos definan”, indicó la Dra. Sheinbaum.