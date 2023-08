Lana del Rey: se mide con las mejores cantantes del mundo

La cantautora estadounidense, Lana del Rey, regresa a nuestro país, tras siete años de ausencia, como parte de su gira mundial, con su singular estilo retro espera conquistar a sus seguidores, quienes agotaron los boletos para las dos fechas pactadas, el 15 y 16 de agosto, en el Foro Sol, de la CDMX.

La originaria de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, recientemente lanzó su sexto álbum de estudio, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, que logró el número 1 del Reino Unido, además de tener la mayor primera semana para un álbum.

Con este último disco Lana Del Rey es ahora la quinta artista femenina en solitario con más álbumes número uno en el Reino Unido. Sólo Madonna (12), Taylor Swift (9), Kylie Minogue (8) y Barbra Streisand (7) están arriba.

El nuevo material fue coproducido por la intérprete de “Sometimes sadness”, junto a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes y Benji, además incluye colaboraciones de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML

Su voz nostálgica y el estilo propio de la cantante la han configurado como una de las artistas mejor valoradas del momento ya que la joven neoyorquina ha realizado más de una colaboración con el mundo del cine, siendo la voz cantante del tema principal de películas como 'Big Eyes' de Tim Burton, la versión más tétrica de 'Once Upon a Dream' para la película 'Maléfica' y en 'Young & Beautiful' para 'El gran Gatsby'.

Lana Del Rey debutó oficialmente en 2008, sin embargo, en 2012, con el lanzamiento de Born to Die, la cantante poco a poco se fue transformando en un icono que representaba el sentir de una nueva generación.

Lana Del Rey forma parte del talento de la agencia, que maneja a modelos como la fallecida Jane Birkin, Alexa Chung y Kelis, así como otras cantantes del tamaño de Ellie Goulding y Jessie J. Las primeras marcas con las que Lana trabajó fueron Moschino y Prabal Gurung, además actuó en la presentación Primavera/Verano 2012 de Mulberry.

Datos

El 19 de mayo lanzó su nuevo sencillo, "Say Yes To Heaven."

Shiadanni, cantante mexicana, será la telonera de Lana del Rey.

Las fechas de Guadalajara y Monterrey aún no se programan.

Elizabeth Woolridge Grant es su nombre original.

