María León estrena producción musical y confiesa que goza de los realities

A días de la final de La Casa de los Famosos, los seguidores de este reality show siguen en aumento, entre ellos la cantante María León, quien confiesa que está atenta a lo que pasa y hasta tiene su favorita, pero al cuestionar si ella participaría en un programa así, afirmó que es más de retos físicos.

“Me gustan los realities que ponen a prueba mi tenacidad, capacidad física y mental. Sé que también éste es de mucha estrategia, pero no sé algo así sería mi pasión o sueño por cumplir, me divierten mucho, por supuesto que estoy pendiente, tengo mi team. Pero (entrar a) todo eso, no sé”, detalló la intérprete.

Pero la intérprete no sólo tiene un team favorito, también reveló el nombre de la persona que espera que gane esta primera temporada: “A Wendy la quiero mucho desde antes de que estuviera en el programa, porque me parece una persona súper transparente y que abraza esta parte que estoy descubriendo de las imperfecciones, de cómo su historia la ha forjado. Me motiva mucho, me conmueve y me gustaría verla triunfar, que tenga su reconocimiento y espacio para poder expresarse mejor y más libremente”.

María se identifica con Wendy, porque se encuentra en una etapa de su vida de deconstrucción, en la que está lista para mostrar a una María vulnerable y muy alejada de la perfección tanto en su vida diaria como en la música, por eso estrena el sencillo “Hola, me llamo María”.

“Estoy contenta, estoy feliz. Sin embargo, es una etapa de mucha confrontación. A veces uno se construye con base a lo que los demás dicen o piensan de ti y luego está bien cañón, porque quieres conservar esa idea que tienen los demás. Me siento halagada por los comentarios positivos que me dicen, pero también me dan terror, porque me ponen un estándar muy alto, pero no soy perfecta. Soy completamente imperfecta”, afirmó.

La intérprete prepara su próximo disco con temas donde habla de toda esta vulnerabilidad que siente, musicalizada con una mezcla de sonidos en donde se priorizará el pop, género con el que entró al mundo de la música y que la hizo muy feliz en sus inicios.

“El disco está en construcción, así como yo, y tengo una idea de canciones y temáticas, todo el disco lo trabajaré en terapia… Es importante reconocer y descubrir todos los trastornos que tenemos y los de la gente que nos rodea”, finalizó.

DATOS

Este nuevo disco lo trabaja con distintos productores, entre ellos varias mujeres.

Considera que el toque femenino le permite sacar ese lado vulnerable.

Aunque no está segura de mostrar estas emociones en un reality show.

Espera que el público se identifique con este primer sencillo.

NÚMEROS

2002 lanzó disco con T'de Tila.

2022 participó en “Mira quién baila”.

LSN