Senado de la República recibe la renuncia de Arturo Zaldívar y la turna a comisiones

Hoy, el Senado recibió la confirmación de la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena), quien indicó que el oficio de la Presidencia de la República con la renuncia de Zaldívar fue turnado a la Comisión de Justicia que preside la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero (Morena).

Senado de la República recibió la renuncia de Arturo Zaldivar.

La comisión de justicia resolverá la renuncia

El también líder de Morena en la Cámara alta detalló que será la Comisión de Justicia la que realice un dictamen sobre si se acepta o no la renuncia de Zaldívar, pero será hasta la próxima semana que se pueda solventar ese tema.

Eso debido a que los senadores se encuentran en otras actividades de tipo partidista.

"Ya llegó la renuncia del ministro Arturo Zaldívar al Senado, se acaba de turnar a la Comisión de Justicia. Y justicia le va a dar trámite y se va a conformar un dictamen. Vamos a agotar bien los tiempos, pues los senadores andan en otras actividades ahorita", dijo Ramírez Aguilar en breve entrevista con medios de comunicación.

No hay acuerdos para nombrar magistrados

En otro tema, el morenista reconoció que no hay acuerdos para nombrar a los dos magistrados o magistradas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues esos nombramientos están pendientes desde hace algunos días.

*No hay consenso y voy a hacer una reunión donde tengo que tocar esos temas para ponernos de acuerdo, no va a ser un consenso fácil pero se puede sacar", aseguró.

No hay acuerdos para nombrar a magistrados vacantes.

Sin embargo, aclaró que no hay un plazo fatal para nombrar a los dos magistrados, debido a que el hecho de no cubrir los dos espacios de las magistraturas de la Sala Superior, la ley dice que se puede invitar a los decanos de la salas regionales y los resolutivos no interrumpen su legalidad y el carácter jurídico.

Afirmó que restan 11 sesiones para concluir el periodo ordinario de sesiones.

"Le voy a echar ganas después nos vamos a ajustar en el tema de los nombramientos", expuso.