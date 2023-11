VIDEO: se arman "los empujones" en la Cámara de Diputados por tema de apoyo a Acapulco

El tema de la reconstrucción de Acapulco, provocó un conato de bronca entre los diputados federales de oposición y Morena y sus aliados.

Las confrontaciones surgieron debido a una propuesta que realizó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, quien convocó a la unidad y a solidarizarse con el objetivo de impulsar un fondo especial para apoyar al estado de Guerrero, que se encuentra en una situación de emergencia.

“Si ustedes que tienen la mayoría votaran a favor de esos recursos, nosotros se los aplaudimos, sin mezquindades”, comentó.

Propuso que los recursos se tomen de los excedentes petroleros o de los recursos del IPAB. El conflicto, inició cuando Romero Herrera pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra una votación electrónica, pero Morena señaló que el procedimiento marca votación económica.

Al realizarse la votación a mano alzada, hubo algunos de Morena que apoyaron la propuesta del panista, pero, aun así, la secretaría de la Mesa, Brenda Espinoza López, dijo que la mayoría no la aceptaba, lo que provocó la molestia de la oposición

Diputados debaten violentamente por reconstrucción de Acapulco

Rubén Moreira, coordinador del PRI, pidió al pleno que se tranquilizaran porque se trata de Guerrero “si fuera otro tema, hacemos cualquier cosa, pero hay gente hoy que está bajo las ruinas o bajo el mar y no ha sido rescatada”, y aseguró que, del lado de Morena, hubo muchos legisladores que votaron por la reserva, por lo que pidió que se abriera el tablero.

Gerardo Fernández, del PT, aprovechó para criticar la propuesta de Jorge Romero, y la calificó como de absoluta demagogia de la oposición.

“Nosotros hemos donado un mes, y la oposición no ha dado ni un saludo a la gente de Guerrero. Se sube a tribuna demagógicamente a plantear que no hay asignado un presupuesto cuando el compañero Presidente dijo claramente que es ilimitado lo que se va a destinar a Guerrero”, dijo.

Ante ello, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinoza Cházaro, le contestó al vicecoordinador del Partido del Trabajo.

“Yo le impugno, presidenta, a que no sea facciosa y no se deje presionar. Hubo manos levantadas de aquel lado, y si quieren hablar de demagogia, demagogia es dar un mes de sueldo y no mandar 300 mil millones de pesos que necesita Acapulco. ¡Voten por el Pueblo por una vez en su vida¡”, gritó.

Guerra Castillo, determinó continuar con los oradores, y llamó a la diputada de Morena, Lidia García Anaya pero la bancada del PAN tomó la tribuna. El primero en llegar, fue Éctor Jaime Ramírez del PAN, quien se puso en la tribuna detrás de la secretaría, seguido por Marcelino Castañeda del PRD, entre otros.

Estando en tribuna, subieron también diputadas morenistas, y la legisladora Rosa Hernández Espejo, propinó un empujón en la espalda a Éctor Jaime, y comenzaron los empujones, confrontaciones y jaloneos entre Daniela Álvarez, del PAN, Reina Celeste y Rosa Hernández de Morena, entre otras.

El conato de trifulca, terminó con un receso decretado por la titular de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, mientras los morenistas gritaban, “Es un honor estar con Obrador”, y en respuesta la oposición cubrió el recinto con el grito de “Guerrero, Guerrero”. Dos horas y media después se reanudó la sesión para continuar con la revisión de las más de 3 mil reservas registradas..

Morena rechaza destinar 50 mil millones de pesos del Fobaproa para Guerrero

Un segundo conflicto se registró en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, presentó una reserva en la que solicitó que se dejaran de pagar 50 mil millones de pesos del FOBAPROA, y estos recursos se destinen a la reconstrucción de Acapulco.

Explicó que la banca ha tenido en el 2023, ganancias por 220 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil millones son de comisiones, sin riesgo, con los que pueden pagar la deuda que se tiene en este sector.

“Yo les pido que no les demos 50 mil millones de pesos a los banqueros, no se los merecen, los están ganando en comisiones. Este país, es un paraíso para los banqueros, han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de todo esto, ¿Y todavía les vamos a dar el Fobaproa? Que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. Háganle caso al señor presidente, el FOBAPROA es un robo”, indicó.

La oposición propuso destinar 50 mil millones de pesos a afectaciones de Guerrero

Las acusaciones de Morena vinieron de inmediato y denunciaron que el PRI y el PAN, fueron los que aprobaron el rescate bancario, a lo que Moreira Valdés, señaló que él no lo aprobó y que ahora es importante pensar en lo que pasó en Guerrero, por lo que pidió que se votará por tablero electrónico.

Los diputados de Morena rechazaron esta posibilidad y señalaron que se debería votar de manera económica, es decir a mano alzada, porque tenían la mayoría, aunque muchos legisladores del grupo mayoritario no se encontraban en el salón de plenos.

Irán Santiago, de Morena indicó que es contradictorio que los priistas y panistas pidan que no se apoye al FOBAPROA, cuando ellos autorizaron el rescate.

“¿O ya se nos olvidó, las señas obscenas con la que le hicieron el día que aprobaron lo del FOBAPROA? Ahora están utilizando la desgracia de Guerrero, para el día de hoy, según ellos decir que nosotros no queremos aprobar un presupuesto para Guerrero. El punto es que quieren el tablero para que mañana las notas sean de que no quisimos aprobar la reserva para el recurso, ese es el objetivo”, señaló.

Moreira, señaló que efectivamente para este jueves, sacaría la fotografía de que Morena votó por proteger a los banqueros, y no por apoyar a los damnificados por el Huracán Otis.



La situación se tornó en tal desorden que incluso diputados como el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, la diputada Susana Prieto Terrazas de Morena, acusaron a los representantes de los medios de comunicación de haber invadido las curules, cosa que provocó la molestia de reporteros y camarógrafos, ya que estaban apostados en el llamado “corral de la ignominia”.

Después de los gritos de “No es cierto, es mentira”, de los representantes de los medios, la diputada Susana Prieto, reconoció que cometió una equivocación y dio una disculpa pública por su error.

Al final la propuesta de quitarle los 50 mil millones de pesos al FOBAPROA del coordinador priista, fue rechazada, casi dos horas después, con 192 a favor, 257 en contra y una abstención.