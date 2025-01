Retiran de manera URGENTE 20 mil cajas de popular marca de LECHE de todas las tiendas por estar contaminadas

Las autoridades sanitarias han anunciado que más de 20 mil cajas de leche han tenido que ser retiradas del mercado, luego de que se descubrió que puede causar graves consecuencias a la salud. De acuerdo con información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el producto afectado es de la marca Horizon Organic Dairy.

En un comunicado, la dependencia precisó que se trata de un retiro de productos de Clase II (el segundo nivel de riesgo más grave). Aunque la FDA no dijo cuál es el problema con la leche, este tipo de retiros ocurre cuando hay "una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota".

Medios estadounidenses afirman que podría tratarse de un mal estado de conservación de la leche entera. Los productos afectados se distribuyeron a minoristas en Arizona, California y Nevada, en Estados Unidos. Por lo que se exhorta a los consumidores a revisar sus alacenas y refrigeradores para asegurarse de que no tienen la leche de Horizon Organic Dairy que no debe consumirse.

¿Cómo identificar la leche afectada?

No debe ser consumida. Foto: freepik.

Con el objetivo de que los consumidores puedan identificar las cajas de leche que no deben ser consumidas, la FDA ha compartido especificaciones que aparecen visibles en las cajas de leche contaminadas, así las personas podrán identificarlas y evitar ingerirlas:

Descripción del producto: Leche entera natural aséptica Horizon Organic de 8 oz, paquete de 12. (Refrigerar después de abrir).

UPC: 3663207113 (paquete de 12); 3663207127 (unidad única).

Código de lote Vencimiento: CONSUMIR ANTES DEL 03 MAR 2025, 04 MAR 2025, 06 MAR 2025, 07 MAR 2025.

Consumir antes del: 03 MAR 2025, 04 MAR 2025, 06 MAR 2025, 07 MAR 2025.

Distribuido por: Horizon Organic Dairy, LLC (Horizon) Broomfield, CO 80021.

¿Qué hacer con la leche contaminada?

Recomiendan regresar la leche a tiendas. Foto: freepik.

Aunque la FDA no dio indicaciones sobre qué hacer en caso de tener una de las cajas de leche contaminadas, la dependencia frecuentemente aconseja a las personas no consumir ningún alimento por el que se haya emitido una alerta. En estos casos, la institución asegura que lo más recomendado es tirar el producto, o regresarlo a las tiendas para buscar un reembolso. Pero, no se recomienda ingerirlo.

