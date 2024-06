Loly in the sky: aseguran que la marca compraba los flats en 79 pesos y solo les ponía su etiqueta

Luego de que trascendiera que la empresa Loly in the sky enfrentaba fuertes problemas económicos e incluso aseguran que se declaró en quiebra y corrió a todos sus empleados, la tiktoker identificada como Vanessa Waffle declaró que le ha llegado diversa información de varios exempleados de la marca fundada por los hermanos Lorena y Eduardo Vázquez.

Todo comenzó porque Vanessa fue una de las usuarias afectadas que adquirió unos zapatos pero estos no llegaron ni le dieron razón de cuando llegarían por lo que estuvo muy activa en redes sociales y logró que varios exempleados se comunicaran con ella para informarle.

La tiktoker Vanessa Waffle asevera que a los empleados les quieren dar mil pesos por año laborado de liquidación Foto: Loly in the sky

Vanessa relata que luego de que un hilo de X asegurara que los diseños que hicieron famosa a la marca en realidad pertenecían a diseñadores de León, Guanajuato, ella decidió preguntarle a los exempleados si esto era verdad y dice que ellos le aseguraron que esto era cierto, que iban a comprar los diseños a ese estado y que compraban los flats en 79 pesos y los tenis en 129 pesos mientras que la marca los vendía desde 800 a mil 500 pesos.

Explicó que incluso unas clientas se percataron de eso porque unas botas que se vendían en Loly in the sky por mil 299 pesos también se ofertaban en Coppel en 399 pesos. Añadió que jamás existió la marca legalmente porque era un outsourcing y que le trató que recibían los empleados no era nada grato porque cada 3 meses daban de baja a los empleados en el seguro y tampoco ningún empleado podía hacer antigüedad.

Además que cuando quedaban zapatos en stock mandaban a destruir los lolys porque según "Lorena decía que no porque pensaba que no merecían utilizar sus lolys", añadió que la marca ya había enfrentado un despido masivo de personas en el año 2020.

Vanessa señala que cree en la versión de la chica porque le mostró pruebas de que conoce a Lorena de manera personal y y que tiene información fidedigna pero ella prefiere mantenerse de forma anónima y les deseo a los empleados que se les resuelva su situación porque relató que les quieren dar sólo mil pesos por cada año de antigüedad.