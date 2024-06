Loly in the Sky: ¿Quiénes son los dueños de la famosa marca de calzado envuelta en polémica?

Durante los últimos días el nombre de Loly in the Sky ha encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que cientos de internautas han señalado a la famosa marca de calzado por no haber entregado los productos que vendieron en el Hot Sale 2024, por lo que ya se pidió la intervención de las autoridades y a raíz de ello, las personas afectadas se han cuestionado quiénes son los dueños de dicha compañía, por ello, a continuación te diremos lo que se sabe al respecto.

Como bien se sabe el Hot Sale es un evento digital en el que se estimulan las ventas de los comercios en línea con grandes ofertas y descuentos y la edición 2024 se llevó a cabo entre el 15 y el 23 de mayo y Loly in the Sky se sumó a esta iniciativa registrando altas ventas, sin embargo, toda la polémica comenzó un par de semanas después ya que cientos de usuarios en redes sociales comenzaron a denunciar que no habían recibido los productos adquiridos con la compañía.

Loly in the Sky ha recibido cientos de quejas en sus redes sociales. Foto: www.lolyinthesky.com.mx

Ante los cientos de reclamos en las redes sociales de Loly in the Sky solo algunas cuantas usuarios obtuvieron respuesta de la marca y aseguraron que el motivo por el que no habían podido entregar sus pedidos fue por la alta demanda de envíos y pidió paciencia, sin embargo, con el paso de los días los reclamos no se han detenido y la marca de calzado no ha emitido nueva información, por lo que algunas clientas aseguraron que ya interpusieron quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que intervengan en el caso y se pueda resolver la situación.

Cabe mencionar, que en redes sociales circula información en la que se asegura que Loly in the Sky ya cerró definitivamente debido a que se encontraría en quiebra, sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada por la compañía, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando puedan salir a aclarar la situación.

Loly in the Sky no ha emitido información oficial referente a la polémica que enfrentan. Foto: www.lolyinthesky.com.mx

¿Quiénes son los dueños de Loly in the Sky?

De acuerdo con la información disponible en la página oficial de Loly in the Sky, esta compañía de calzado se fundó en el 2013 con la idea de ofrecer zapatos únicos, cómodos y de alta calidad para hacer sentir más que especiales a las mujeres, quienes son sus principales clientes.

Loly in the Sky fue fundada por Lorena y Eduardo Vázquez y el principal centro de operaciones de la compañía fue establecido en León, Guanajuato, tras su expansión la compañía abrió tiendas en Ciudad de México y en Nuevo León, además, sus productos también se venden en Liverpool y otras tiendas departamentales.

Loly in the Sky fue fundada en 2013. Foto: www.lolyinthesky.com.mx

Lorena Vázquez es la mente creativa de la marca, estudio Diseño de Modas en el Instituto Marangoni de Milán, posteriormente obtuvo una maestría de Diseño en Accesorios en Barcelona, mientras que su hermano, Eduardo Vázquez se desempeña como el director operativo de Loly in the Sky y gracias a su desempeño ha obtenido distintos reconocimientos de la industria.