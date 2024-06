¿Qué está pasando con Loly in The Sky?

Durante las últimas horas el nombre de Loly In the Sky ha encabezado las principales listas de tendencias en plataformas digitales y esto se debe a que cientos de clientes de la famosa marca de calzado reportaron que no han recibido los productos que adquirieron durante el Hot Sale, por lo que incluso ya se pidió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que la problemática podría seguir escalando.

Como se dijo antes, toda esta problemática inició a raíz del Hot Sale, evento que se llevó a cabo del 15 al 23 de mayo, en el cual, todos los comercios en línea ofrecen ofertas para estimular este sector de la industria, no obstante, sus clientas esperaban tener sus zapatos unos días después, lo cual, no ha ocurrido, por lo que las redes sociales de la referida marca fundada por Lorena y Eduardo Vázquez se han llenado de reclamos.

Para darse cuenta de la magnitud del problema que enfrenta Loly in the Sky solo es necesario ingresar a cualquiera de sus perfiles en redes sociales pues todos sus post están llenos de quejas y reclamos de parte de sus clientas, quienes furiosas y desconcertadas exigen una respuesta de la empresa o la devolución de su dinero.

En algunos casos, se pudieron ver comentarios de clientes de Loly in the Sky en los que aseguran que ya interpusieron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que algunas otras han hecho un llamado para comenzar una acción colectiva contra esta marca de calzado artesanal.

¿Cuál es la postura de Loly in the Sky ante esta problemática?

Hasta el momento, Loly in the Sky no ha emitido una postura oficial ante esta problemática, sin embargo, sus clientes esperan que salgan a explicar el motivo detrás de sus retrasos, además, en algunos casos piden hasta compensaciones, no obstante, se espera que sea en los próximos días cuando se emita información oficial.

Por otra parte, el servicio de atención a clientes de Loly in the Sky se ha encargado de responder a algunas de las quejas de sus compradoras y ha señalado que estos retrasos se deben a la alta demanda de entregas que tienen debido al Hot Sale, sin embargo, han asegurado que ya se encuentran trabajando para resolverlo, por lo que les han pedido a sus clientes que les tengan confianza pues muy pronto tendrán sus productos de Loly in the Sky en sus manos.

Es importante señalar que, hasta ahora, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no ha emitido información referente a este caso, sin embargo, es muy probable que pueda intervenir en este caso si siguen las quejas y denuncias en aumento.