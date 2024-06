Estas son las salchichas San Rafael que son baratas y tienen menos grasas, según Profeco

Las salchichas son uno de los embutidos preferidos para millones de familias mexicanas. Se trata de un producto práctico que se puede utilizar en diferentes recetas, desde una torta, hasta un platillo más elaborado. No obstante, las autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado por el abuso de este producto, ya que podría ocasionar enfermedades a la salud.

Consciente de esta problemática, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio en el que se investigaron 57 marcas de salchichas, para conocer cuáles son aquellas que no cumplen con las normas sanitarias y cuáles son aquellas que podrían resultar ser más saludables. No obstante, debido a sus ingredientes, estos alimentos no son saludables y no se recomienda su consumo en exceso.

¿Cuáles son las mejores salchichas de la marca San Rafael?

Las salchichas San Rafael tienen más proteína. Foto: Archivo.

Para la investigación, la Profeco comparó marcas de salchichas comerciales, verificando que todas las muestras tuvieran la información que requiere la normatividad: denominación, clasificación, marca, razón social, lote, fecha de caducidad, leyenda de conservación y contenido neto. También se constató que los ingredientes y leyendas ostentadas en el etiquetado fueran veraces.

Como parte de las conclusiones, la Profeco reveló que una de las mejores opciones es la marca San Rafael, en su presentación "salchicha de viena de 200 gramos". De acuerdo con la dependencia, estas salchichas contienen 10 gramos de grasa, mientras que su proteína es de 8.1 gramos. En total aporta 142 kilocalorías por cada 100 gramos del producto.

¿Cuánto cuestan las salchichas de viena de San Rafael?

Las salchichas se venden entre 50 a 60 pesos. Foto: captura de pantalla.

Actualmente, las salchichas de viena de la marca San Rafael, en su presentación de 200 gramos, se vende entre los 50 y 60 pesos mexicanos.

Cabe mencionar que la OMS recomienda no abusar de la ingesta de salchichas u otros embutidos, ya que estos alimentos están relacionados con el cáncer de colón, páncreas y próstata. Una investigación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) determinó que estos productos sí están relacionados con el cáncer, por ello es importante reducir su consumo; dicho estudio afirma que por cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida se aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento.